(Paris) Critiqué pour avoir dissous l’Assemblée nationale après la débâcle de son camp aux Européennes, Emmanuel Macron a appelé à un « sursaut » face aux « extrêmes », alors que le principal parti de droite a exclu mercredi son chef qui a soutenu une alliance inédite avec l’extrême droite.

Jeremy TORDJMAN Agence France-Presse

Pour la première fois, le chef de l’État français a admis sa « responsabilité » dans l’échec de son camp, laminé dimanche par le Rassemblement national (RN, d’extrême droite), tout en refusant « l’esprit de défaite ». « Le sursaut, c’est pour maintenant », a-t-il insisté.

Tout au long d’une conférence de presse de plus d’une heure trente, le président s’est employé mercredi à justifier sa décision de dissoudre l’Assemblée, qui a plongé le pays dans l’incertitude, surpris dans son propre camp et fait imploser la droite républicaine autour d’une possible alliance avec le RN.

« J’assume totalement d’avoir déclenché un mouvement de clarification. D’abord parce que les Français nous l’ont demandé dimanche. Quand 50 % des Français votent aux extrêmes, que vous avez une majorité relative à l’Assemblée, vous ne pouvez pas leur dire : “On continue comme si de rien n’était” », a-t-il déclaré.

Malgré sa popularité en berne et les sondages qui font du RN le grand favori des élections du 30 juin et du 7 juillet, Emmanuel Macron a appelé les partis de sa majorité à entamer des discussions avec d’autres formations politiques qui auront « su dire non aux extrêmes » afin de « bâtir un projet en commun sincère et utile au pays » et « gouverner ».

Esquissant quelques mesures programmatiques (grand débat sur la laïcité, interdiction du téléphone aux moins de 11 ans…), le président a surtout renvoyé dos à dos l’extrême droite, qui prônerait « l’exclusion », et l’extrême gauche incarnée par La France insoumise (LFI), qu’il accuse « d’antisémitisme et d’antiparlementarisme ».

« Je dis bien l’extrême droite en parlant du Rassemblement national, car ses dirigeants continuent de dire qu’il y a des vrais et des faux Français, continuent d’envisager de réduire la liberté de la presse ou de rejeter l’État de droit », a-t-il lancé, insistant sur les dangers d’une arrivée au pouvoir du RN, qui a réuni 31,37 % des votes dans les urnes dimanche en France.

« Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, qu’est-ce qui se passerait pour nos valeurs, pour nos compatriotes binationaux d’origines diverses vivant dans les quartiers ? », a-t-il notamment lancé, accusant également le RN d’entretenir une « ambiguïté à l’égard de la Russie » sur l’Ukraine et de vouloir « la sortie de l’OTAN ».

Implosion à droite

M. Macron a également ciblé le parti de gauche radicale La France insoumise (LFI), accusé d’avoir « créé un désordre parfois constant » à l’Assemblée nationale. Il a fustigé l’alliance, « indécente » selon lui, qui se dessine entre LFI et trois autres formations de gauche : les partis socialiste, communiste, et les Verts.

La construction de ce nouveau « Front Populaire » prend forme avec un accord conclu très tard dans la nuit de mardi à mercredi pour la répartition de la quasi-totalité des 577 circonscriptions en vue des prochaines législatives.

L’opposition de droite plonge, elle, dans une profonde crise.

Principal parti conservateur en France, Les Républicains (LR) ont exclu mercredi leur président Eric Ciotti, qui avait déclenché une crise interne la veille en proposant une alliance inédite avec l’extrême droite.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Le chef des Républicains, Éric Ciotti

La décision a été prise à « l’unanimité » par le bureau politique du parti et aussitôt contestée par M. Ciotti. « Je suis et je reste président », a-t-il clamé, mettant en garde contre des « conséquences pénales ».

Du côté de la majorité monte par ailleurs le débat sur la place qu’Emmanuel Macron doit jouer dans la campagne, certains députés et cadres redoutant un vote-sanction lié au rejet du président par une partie de l’opinion.

Son ancien premier ministre Édouard Philippe a jugé « pas complètement sain » que le président s’implique trop, pointant au passage une « colère » suscitée selon lui, dans l’opinion par la dissolution.

PHOTO LUDOVIC MARIN, AGENCE FRANCE-PRESSE L’ancien premier ministre de la France, Édouard Philippe

« Le Président de la République, il doit donner un cap, une vision, mais il n’est pas là pour faire campagne aux législatives. Donc je ne ferai pas campagne aux législatives », a répondu M. Macron.