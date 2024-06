(Riyad) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi en Arabie saoudite pour une visite inopinée, ont rapporté les médias officiels saoudiens alors que Riyad cherche à rester neutre dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Agence France-Presse

Son avion a atterri à Jeddah, ville côtière de la mer Rouge, où il a été accueilli par des responsables saoudiens, dont le conseiller à la sécurité nationale et l’ambassadeur à Kyiv, a indiqué l’agence de presse officielle saoudienne SPA.

Aucun détail sur le programme de la visite n’était immédiatement disponible.

L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, travaille en étroite collaboration avec Moscou sur la politique pétrolière et vante ses liens avec Moscou et Kyiv depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, se positionnant comme un possible médiateur dans la guerre.

Ces dernières semaines, M. Zelensky s’est rendu dans de nombreux pays pour obtenir le soutien et la participation à un sommet sur la paix qui doit se tenir en Suisse le week-end prochain.

Il a visité non seulement ses alliés traditionnels de l’Union européenne, mais aussi dans des pays du Moyen-Orient et d’Asie qui entretiennent des relations plus étroites avec la Russie.

Au début du mois, le dirigeant ukrainien s’est rendu à Singapour, aux Philippines et au Qatar.

Des représentants d’environ 90 pays devraient se réunir en Suisse pour discuter du plan de Kyiv visant à mettre fin à la guerre.

M. Zelensky a convaincu de nombreux responsables d’y participer, mais Riyad n’a pas encore indiqué qu’il s’y rendrait, ont indiqué la semaine dernière à l’AFP des diplomates de la région du Golfe.

Ce sommet aura lieu alors que la Russie a fait quelques progrès sur le champ de bataille dans l’est de l’Ukraine, les forces de Kyiv étant confrontées à un manque d’hommes et de munitions.

En quête de soutien

M. Zelensky a appelé les alliés de l’Ukraine à intensifier les livraisons de matériel de défense aérienne à Kyiv.

Alors qu’il arrivait en Arabie saoudite mercredi, Kyiv a annoncé qu’une frappe russe sur sa ville natale de Kryvyi Rig avait tué huit personnes et en avait blessé deux douzaines d’autres.

En septembre 2022, Riyad a contribué à la libération de combattants étrangers détenus en Ukraine, dont deux Américains et cinq Britanniques.

En mars 2023, un responsable saoudien a déclaré à des journalistes que son pays restait disposé à contribuer à une médiation pour mettre fin au conflit.

En août de l’année dernière, l’Arabie saoudite a accueilli des pourparlers sur la guerre auxquels ont participé des représentants de plus de 40 pays, mais la Russie n’a pas été présente.

M. Zelensky a assisté à un sommet de la Ligue arabe en mai 2023 à Jeddah où il a accusé certains dirigeants de fermer les yeux sur les horreurs de l’invasion russe.

Plus récemment, il est venu en février dans le royaume où il s’est entretenu avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, d’un plan de paix et pour discuter d’éventuels échanges de prisonniers de guerre.

L’Arabie saoudite n’a pas confirmé si elle participerait au sommet de paix sur l’Ukraine prévu ce week-end en Suisse, ont indiqué la semaine dernière à l’AFP des diplomates de la région du Golfe.

Le royaume a promis des centaines de millions de dollars d’aide humanitaire à l’Ukraine, y compris des allocations pour les réfugiés ukrainiens qui ont fui vers les pays voisins.