(Paris) Environ un électeur européen sur deux a voté lors du scrutin de dimanche, une participation stable par rapport à 2019, mais qui a fortement varié d’un État-membre à l’autre, selon les données provisoires diffusées mardi par le Parlement européen.

Agence France-Presse

La participation aux élections européennes dans l’ensemble des 27 États-membres s’est élevée à 51,01 % des inscrits, soit le même ordre de grandeur qu’en 2019 (50,66 %).

Elle est en revanche nettement plus élevée que lors des scrutins de 1999, 2004, 2009 et 2014, quand elle oscillait entre 40 % et 50 %, mais très inférieure aux 61,99 % de la première élection européenne au suffrage universel direct de 1979.

Comme à chaque élection européenne, les Belges et les Luxembourgeois sont les champions de la participation, à respectivement 89,8 % et 82,3 %. Le vote est obligatoire dans ces deux pays, mais cela ne suffit pas à expliquer un tel civisme. En effet, avec des taux de participation de 41,4 % et de 33,8 %, les Grecs et les Bulgares se déplacent moins aux urnes malgré l’obligation de voter.

Malte (73 %), l’Allemagne (64,8 %) et la Hongrie (59,3 %) ont aussi enregistré une participation élevée.

Alors que les Hongrois avaient boudé par le passé les urnes pour les scrutins européens, le pays affiche d’ailleurs la plus grosse progression de l’UE par rapport à 2019 (+15,9 points), devant Chypre (+13,9 pts, à 58,9 %) et la Slovénie (+12,6 pts, à 41,4 %).

À Chypre, ce regain de participation est en partie attribué par les observateurs au « facteur Fidias », du nom d’un influent youtubeur aux 2,6 millions d’abonnés, Fidias Panayiotou (24 ans), qui était candidat et a été élu au Parlement européen.

La Slovaquie, dont la campagne a été marquée par la tentative d’assassinat du premier ministre Robert Fico le 15 mai, a également connu un fort regain de participation (+11,6 pts, à 34,4 %), un record pour les Slovaques, qui étaient, élection après élection, le peuple qui s’abstenait le plus dans l’UE.

Cette année, ce sont les Croates qui détiennent le record d’abstention (78,7 %), devant les Lituaniens (71,6 %), pays où l’abstention a d’ailleurs le plus augmenté (+25,1 pts).

Parmi les pays les plus peuplés de l’Union, l’Italie (+6,2 pts) a également connu une hausse de l’abstention. Historiquement, l’abstention était très faible en Italie, où le vote était obligatoire jusqu’en 1993. Mais depuis cette date, la participation a reflué presque à chaque élection.

L’abstention a, en revanche, légèrement reculé en France (-1,7 pt, à 48,5 %).

Les chiffres de la participation sont définitifs dans douze pays, mais encore provisoires dans quinze autres. L’Irlande est le dernier pays à avoir fourni des chiffres ce mardi.