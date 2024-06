(Paris) Une campagne éclair a commencé lundi en France après la décision choc d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée et de convoquer des législatives fin juin, un coup de poker présidentiel qui place l’extrême droite en position de force et plonge le pays dans l’incertitude.

Jérémy TORDJMAN avec le service politique Agence France-Presse

À la surprise générale, Emmanuel Macron a dégainé dimanche soir cette arme constitutionnelle rarement utilisée en France après le triomphe aux élections européennes du Rassemblement national (RN, extrême droite), qui a recueilli deux fois plus de suffrages que le parti présidentiel Renaissance (31,36 % contre 14,60 %).

« J’ai confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures », a affirmé lundi sur X le chef de l’État, confronté à une nouvelle crise et déjà affaibli dans les sondages.

Trois semaines de campagne se sont ouvertes lundi avant le premier tour des législatives le 30 juin puis le second le 7 juillet et la France pourrait donc avoir un nouveau gouvernement au moment d’accueillir les Jeux olympiques de Paris (26 juillet –11 août).

Ces élections « ne vont pas perturber les JO » de Paris, a affirmé lundi le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach. Le Kremlin a, lui, dit « suivre avec attention » la montée de l’extrême droite en France et en Europe.

« Mobilisation »

Alors que la gauche tente de surmonter ses divisions, le RN n’a jamais été aussi proche du pouvoir et a lancé sa campagne sans attendre. Son jeune dirigeant Jordan Bardella (28 ans), qui a mené avec succès la liste aux élections européennes, postule d’ores et déjà aux fonctions de premier ministre en cas de victoire aux législatives.

Le RN est « prêt à exercer le pouvoir », avait affirmé dès dimanche Marine Le Pen, qui a perdu au second tour des deux dernières présidentielles face à Emmanuel Macron.

Une victoire du RN conduirait à une « cohabitation » entre un président et un premier ministre de bords opposés, une situation institutionnelle testée à deux reprises sous la Ve République.

Surpris par la dissolution, le camp présidentiel, privé de majorité absolue depuis la réélection d’Emmanuel Macron en 2022, tente, lui, de se mettre en ordre de bataille.

Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères et patron du parti Renaissance, a lancé un appel à « la mobilisation de toutes les forces républicaines ». Les députés sortants issus « du champ républicain » pourront ainsi « bénéficier de notre investiture s’ils sont en accord avec le projet présenté », a-t-il annoncé.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a estimé que les élections auraient « les conséquences les plus lourdes de l’histoire de la Ve République ». Lundi, la Bourse de Paris a ouvert en chute de 2,37 %.

« Inéluctable »

Le climat ne semble toutefois pas favorable à la majorité, selon les observateurs. « Il y a une très forte volonté de la part des Français de sanctionner le président de la République », souligne ainsi la sondeuse Céline Bracq.

Avec la dissolution, « le président a pris les devants de quelque chose qui paraissait à chacun inéluctable », veut croire un membre du gouvernement, mais « il y avait un autre chemin », a estimé lundi la présidente sortante de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, quatrième personnage de l’État.

Poursuivant les commémorations liées à la Seconde Guerre mondiale, Emmanuel Macron doit se rendre lundi à Tulle et Oradour-sur-Glane (centre), théâtre d’un massacre commis par les nazis en 1944, et a promis de s’exprimer cette semaine pour dire « l’orientation » qu’il croit « juste pour la nation ».

À gauche, les tractations risquent d’être ardues entre des partis qui avaient formé une coalition aux législatives de 2022, mais qui se sont divisés pendant la campagne des européennes par des coups de boutoir entre le Parti socialiste et La France insoumise (LFI, gauche radicale), notamment autour de la guerre à Gaza.

Les responsables de LFI ont envoyé une « proposition de rencontre » lundi après-midi aux partis socialiste, communiste et vert pour « travailler à l’unité et à la clarté », a assuré le coordinateur de LFI Manuel Bompard.

En attendant, le temps est suspendu à l’Assemblée nationale, où les députés examinaient un projet de loi sur la fin de vie. « Tout le programme est annulé. C’est un peu le coup de massue. Personne n’avait vu le coup venir », glisse une source parlementaire.