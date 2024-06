Guerre en Ukraine, jour 833 L’Ukraine ne permet plus à ses citoyens à l’étranger aptes au combat de circuler librement

(Kyiv) L’Ukraine ne permet plus, depuis le 1er juin, à ses hommes résidant à l’étranger et en âge de combattre, de sortir du pays librement s’ils se trouvent à nouveau sur son territoire, dans le but de regarnir les rangs de son armée en guerre contre la Russie.