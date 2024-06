Selon le responsable prorusse de la région de Louhansk, Léonid Passetchnik, deux écoles secondaires, trois écoles maternelles et un collège ont aussi été endommagés par des frappes ukrainiennes.

(Moscou) Au moins 26 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées vendredi dans plusieurs frappes ukrainiennes sur des zones contrôlées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine, ont indiqué les autorités d’occupation.

Agence France-Presse

Une double frappe a notamment visé le village de Sadové, dans la région méridionale de Kherson, partiellement occupé par la Russie.

Selon Vladimir Saldo, à la tête de l’occupation russe de la région, une bombe aérienne a détruit un magasin « avec un nombre important de visiteurs et d’employés » dans ce village, avant qu’un missile HIMARS ne frappe la zone, tuant 22 personnes et en blessant 15 autres.

« Après le premier tir, les habitants des maisons voisines sont sortis en courant pour aider les victimes, mais peu de temps après, un missile HIMARS est arrivé », a indiqué M. Saldo dans les médias russes.

PHOTO MACIEK NABRDALIK, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Lancement d'un missile HIMARS

Il a dénoncé un « meurtre ignoble de civils » rendu possible par les livraisons d’armes occidentales à Kyiv, et une double frappe destinée à « faire le plus de victimes ».

Plus tôt vendredi, quatre personnes ont été tuées et 57 blessées par une frappe de missiles de fabrication américaine ATACMS sur la ville de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, également sous contrôle russe.

Selon le ministère russe des Situations d’urgence, cette frappe ukrainienne a notamment provoqué l’effondrement d’un immeuble d’habitation de plusieurs étages.

« Le nombre total de personnes blessées lors de la frappe de missiles d’aujourd’hui sur Louhansk s’élève à 57. Quatre d’entre elles sont décédées », a précisé sur les réseaux sociaux la ministre locale de la Santé, Natalia Pachtchenko.

Selon le responsable prorusse de la région de Louhansk, Léonid Passetchnik, deux écoles secondaires, trois écoles maternelles et un collège ont également été endommagés.

Le ministère russe de la Défense a quant à lui affirmé que « cinq missiles ATACMS de fabrication américaine » avaient visé « délibérément des quartiers d’habitation de la ville de Louhansk ».

PHOTO ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS Les missiles ukrainiens ont notamment endommagés plusieurs immeubles résidentiels, selon le ministère russe de la Défense.

Quatre de ces missiles ont été abattus par les systèmes de défense antiaérienne russes, tandis que le cinquième a touché deux immeubles résidentiels, selon cette source.

La Russie a par ailleurs revendiqué vendredi, dans un autre communiqué de son ministère de la Défense, la prise du village de Paraskoviïvka, dans la région de Donetsk, également dans l’est de l’Ukraine.

Paraskoviïvka se trouve à environ 30 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, la grande ville aux mains des Russes dans la région éponyme.

Les troupes russes grignotent du terrain depuis des mois dans le Donbass face à une armée ukrainienne en manque d’hommes et de munitions, et ont également lancé le 10 mai une offensive dans la région de Kharkiv (nord-est), s’emparant de plusieurs localités.

Côté ukrainien, une femme de 71 ans a été tuée dans une frappe russe à Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), selon le gouverneur Serguiï Lyssak.

Thales va fournir un deuxième système de défense aérienne à l’Ukraine

Le groupe technologique français Thales a annoncé vendredi l’achat par le ministère de la Défense ukrainien d’un deuxième système complet de défense aérienne pour « contribuer à la protection de son territoire » face à l’armée russe.

« Après la fourniture d’un premier système de défense aérienne à l’Ukraine en 2023, dont les performances sur le champ de bataille sont reconnues, le ministère de la Défense ukrainien acquiert un deuxième système » dans le cadre d’un contrat signé « sous l’égide du ministère des Armées français », a précisé Thales dans un communiqué.

Son montant n’a pas été précisé.

« Ce second système de défense aérienne va renforcer la protection du territoire ukrainien, en permettant de détecter au plus tôt les menaces existantes. Thales est fier de mettre son expertise au service de la protection de l’Ukraine », a déclaré Hervé Dammann, directeur général adjoint, chargé des systèmes terrestres et aériens, cité dans le communiqué.

La signature de ce contrat a été annoncée en marge de la visite en France du président ukrainien Volodymyr Zelensky venu assister aux côtés de ses homologues français Emmanuel Macron et américain Joe Biden aux cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement allié en Normandie.

PHOTO YOAN VALAT, AGENCE FRANCE-PRESSE La signature de ce contrat a été annoncée en marge de la visite en France du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Ce système de défense aérienne comporte un ControlMaster 200 (CM 200) incluant un radar Ground Master 200 de surveillance aérienne, un système de communications radio, un centre de commandement et de contrôle (C2) ControlView, ainsi qu’un terminal portable d’allocation d’armes », a indiqué l’industriel français.

« Le ControlMaster 200 détecte et suit simultanément des cibles à basse et haute altitude dans tous les types d’environnement », assurant « la coordination des armes de défense aérienne, de la défense aérienne à très courte portée (VSHORAD) à la défense aérienne à courte portée étendue (E-SHORAD) », a précisé Thales.

Le radar Ground Master 200 est un radar de moyenne portée, transportable sur camion, qui permet de détecter un aéronef ennemi à 250 km et de le combattre à 100 km, que celui-ci vole à faible vitesse et basse altitude comme les drones, ou à haute altitude comme les avions de combat. Il assure également une protection face aux roquettes et aux tirs d’artillerie en alertant les troupes au sol des tirs ennemis, selon son fabricant.