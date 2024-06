(Athènes) Les autorités grecques ont intensifié vendredi les recherches, en cours pour la troisième journée consécutive, afin de retrouver sur l’île grecque de Symi en mer Egée le médecin et présentateur de la télévision britannique Michael Mosley, porté disparu, selon la police.

Agence France-Presse

« Il y a un grand effort en cours depuis mercredi soir » pour retrouver cet homme de 67 ans, a déclaré à l’AFP Petros Vassilakis, le chef de la police de la région de l’Egée du sud.

« Aujourd’hui les recherches ont encore été intensifiées, au total une vingtaine de policiers et de pompiers y participent épaulés par des gardes-côtes, un chien, un drone et des volontaires », a-t-il précisé.

Clare Bailey, la femme de Michael Mosley, avait averti dès mercredi soir la police de la disparition de son mari et « des recherches avaient alors aussitôt commencé », a expliqué le responsable.

Jeudi matin, la police locale a officiellement annoncé sa disparition et les pompiers ont envoyé un hélicoptère pour contribuer aux recherches.

Michael Mosley « était parti à pied de la plage d’Agios Nikolaos en direction de Pedi », avait raconté sa femme jeudi au quotidien grec Kathimerini.

La police envisage toutes les possibilités, y compris celle d’un accident, selon des médias.

La zone où le présentateur a disparu est considérée comme « difficile, car elle est assez rocheuse », avait souligné jeudi le maire de Symi, Lefteris Papakalodoukas, selon Kathimerini.

Le maire a évoqué « l’insupportable chaleur » sur l’île ces derniers jours, comme c’était le cas dans d’autres régions du pays.

Pays méditerranéen coutumier des vagues de chaleur estivales, la Grèce a connu des records de chaleur pour la première semaine de juin. Mardi, le mercure a atteint localement 39,3 °C, selon les services météo.

Michael Mosley est connu pour ses apparitions dans les émissions The One Show et This Morning, ainsi que pour la réalisation de documentaires.