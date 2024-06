(Bratislava) Le premier ministre slovaque Robert Fico a accusé mercredi ses opposants d’entretenir la « haine » qui a conduit à une tentative manquée de l’assassiner, dans son premier discours depuis l’attentat.

Laszlo JUHASZ Agence France-Presse

D’apparence calme, mais observant de longues pauses lors de son discours enregistré en vidéo et publié sur son site Facebook, M. Fico, âgé de 59 ans, a annoncé qu’il était prêt à reprendre le travail dès ce mois-ci.

PHOTO -, AGENCE FRANCE-PRESSE M. Fico a été touché par quatre balles tirées à bout portant, notamment dans l’abdomen, le 15 mai, au moment où il saluait ses partisans à l’issue d’une réunion gouvernementale dans la ville de Handlova, dans le centre du pays.

« Je n’éprouve aucune haine envers l’inconnu qui m’a tiré dessus », a déclaré M. Fico.

« Je lui pardonne et je le laisse réfléchir à ce qu’il a fait et pourquoi il l’a fait », a-t-il ajouté.

Toutefois, selon le chef du gouvernement, le tireur n’était pas « un fou », mais quelqu’un qui s’était fait « messager du mal et de la haine politique » entretenus par l’opposition en Slovaquie.

M. Fico a été touché par quatre balles tirées à bout portant, le 15 mai, alors qu’il saluait ses partisans à l’issue d’une réunion du gouvernement dans la ville de Handlova.

L’auteur présumé, identifié par les médias slovaques comme le poète Juraj Cintula, 71 ans, a été inculpé de tentative de meurtre avec préméditation et placé en détention provisoire.

M. Fico a été transporté dans un hôpital de Banska Bystrica, où il a subi deux longues interventions chirurgicales.

Il est resté en convalescence avant d’être transféré chez lui, pour continuer ses soins à domicile, le 31 mai.

« Il y aura d’autres victimes »

« Si tout se passe comme prévu, je pourrais progressivement reprendre le travail au tournant des mois de juin et de juillet », a précisé M. Fico dans son enregistrement.

Mais la majeure partie de son message de 14 minutes est consacrée à une défense vigoureuse de ses opinions et à des accusations contre ses adversaires politiques, les médias critiques et les organisations non gouvernementales.

« L’opposition a été incapable d’évaluer […] où sa politique agressive et haineuse a conduit une partie de la société, et ce n’était qu’une question de temps pour qu’une tragédie se produise », a-t-il dit.

« Si la situation ne change pas, l’horreur du 15 mai se poursuivra et il y aura d’autres victimes. Je n’en doute pas une seconde », a-t-il insisté.

M. Fico est retourné au pouvoir à la suite des élections de l’année dernière. Il avait déjà dirigé le gouvernement de 2006 à 2010 et de 2012 à 2018.

En 2018, il a été contraint de démissionner après que le meurtre d’un journaliste d’investigation a révélé une corruption de haut niveau, ce qui a suscité une vague de sentiments antigouvernementaux.

Depuis son retour au pouvoir en octobre dernier, M. Fico a fait une série de déclarations qui ont envenimé les relations entre la Slovaquie et l’Ukraine voisine.

Il a remis en question la souveraineté de Kyiv et appelé à un compromis avec la Russie qui a envahi l’Ukraine en 2022.

Depuis son élection, la Slovaquie a cessé d’envoyer des armes à l’Ukraine.

M. Fico a aussi suscité des protestations massives en réponse à des lois controversées, dont celle sur les médias qui, selon ses détracteurs, portera atteinte à l’impartialité de la télévision et de la radio publiques.