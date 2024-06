Aucun officiel représentant le gouvernement de Vladimir Poutine n’a été invité par la France, où se tiennent les commémorations. Mais aucun représentant de l’opposition ou de la société civile russes ne l’est non plus.

(Paris) C’est une absence retentissante : la Russie, l’un des grands pays vainqueurs du nazisme, désormais paria sur la scène internationale, ne sera pas représentée aux célébrations du 80e anniversaire du Débarquement, écartée en raison de son agression contre l’Ukraine.

Anna SMOLCHENKO Agence France-Presse

Aucun officiel représentant le gouvernement de Vladimir Poutine n’a été invité par la France, où se tiennent les commémorations. Mais aucun représentant de l’opposition ou de la société civile russes ne l’est non plus, quand l’URSS, alliée à la Grande-Bretagne et aux États-Unis face à l’Allemagne nazie, a pourtant subi les plus lourdes pertes humaines du second conflit mondial, avec au moins 20 millions de morts.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays fait face depuis plus de deux ans à une invasion meurtrière déclenchée par la Russie, a en revanche été convié, comme pour signifier à quel point les Alliés considèrent que Moscou se trouve du mauvais côté de l’Histoire.

Le président américain Joe Biden, le roi d’Angleterre Charles III et le premier ministre canadien Justin Trudeau, représentant des trois grandes nations qui ont débarqué sur les plages normandes le 6 juin 1944, et quelque 200 vétérans survivants de cette page d’histoire sont les invités d’honneur du président Emmanuel Macron.

Pour certains dissidents russes, l’exclusion des représentants du régime de Vladimir Poutine est légitime, mais ils ne comprennent pas qu’elle s’applique au pays dans son ensemble.

« Pas normal »

« Ce n’est pas normal que des représentants de la Russie, qui a sacrifié des millions d’hommes dans cette guerre, ne soient pas présents » aux commémorations, déclare à l’AFP Lev Ponomarev, dissident célèbre, cofondateur de Memorial, ONG russe de défense des droits de l’Homme, qui a reçu le Nobel de la Paix en 2022.

« Les représentants de la Russie fasciste n’ont pas à être là. Mais je crois que l’opposition aurait pu et dû être là », déplore le dissident de 82 ans, qui s’est exilé en France après l’invasion de l’Ukraine.

« Nous représentons la Russie qui a vaincu le nazisme, ne serait-ce que parce que nous nous sommes élevés contre le fascisme de Poutine », estime-t-il.

« L’absence de la Russie sera utilisée par la propagande russe, et montrée comme une humiliation du peuple russe », acquiesce Olga Prokopieva, responsable de l’association Russie-Libertés basée à Paris.

En avril, Paris avait indiqué que des officiels russes – mais pas Poutine – seraient invités aux cérémonies en Normandie, au nom de la contribution de l’Union soviétique, sur le front Est, à la victoire contre l’Allemagne.

Finalement, Paris a décidé de n’inviter aucun représentant russe, en raison de sa « guerre d’agression » contre l’Ukraine.

Russie-Libertés a écrit au président Macron pour lui suggérer d’inviter des membres de l’opposition et de la société civile russes, comme Ioulia Navalnaia, la veuve du célèbre opposant Alexei Navalny, mort en prison en février dernier, ou Evgenia Kara-Mourza, l’épouse de Vladimir Kara-Mourza, en prison pour son opposition à la guerre en Ukraine.

Mais l’association n’a pas eu gain de cause, même si le président Macron a reçu Mme Navalnaia à l’Élysée le week-end dernier.

Paris a fait savoir que la « contribution décisive » de l’URSS à la victoire contre le nazisme serait mentionnée durant les cérémonies à Omaha Beach et lors de « manifestations » prévues dans des cimetières où reposent des soldats russes en France.

Tensions

À Moscou, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a nié toute discussion ces derniers mois sur une participation des Russes. « Nous n’avons eu aucun contact sur cette question », a-t-il dit.

Le journaliste russe Dmitry Mouratov, cofondateur du journal indépendant Novaya Gazeta colauréat du Nobel de la Paix 2021, estime lui que la seule présence importante aux commémorations est celle des vétérans de la Seconde Guerre mondiale.

Et la seule question qui vaille, pour lui, est de stopper l’agression russe contre l’Ukraine. Il en appelle aux vétérans pour lancer un appel au cessez-le-feu, « en mémoire de ceux qui sont morts pour la paix durant la Seconde Guerre mondiale ».

« Ce sont ces gens-là qui ont la légitimité d’exiger de Poutine et du monde que les combats cessent », avance-t-il.

Historiquement, l’offensive américaine de 1944 a généré des tensions avec le Kremlin, qui estime qu’elle a mis trop longtemps à se matérialiser.

L’Union soviétique a « virtuellement combattu seule » l’Allemagne nazie « pendant les trois longues et difficiles années de la Grande Guerre patriotique », a récemment estimé Vladimir Poutine.

Lui avait assisté aux célébrations du 60e anniversaire en 2004, au côté de Jacques Chirac, ainsi qu’à celles du 70e en 2014 à l’invitation de François Hollande, malgré l’annexion trois mois plus tôt de la Crimée par la Russie.

Le maître du Kremlin, prompt à revendiquer cet héritage, justifie aussi régulièrement depuis 2022 l’offensive contre l’Ukraine par la nécessité de « dénazifier » cette ex-république soviétique.