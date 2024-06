La proposition de loi du Rêve géorgien sur la « protection des mineurs et des valeurs familiales » doit être soumis dès juin en première lecture au Parlement.

(Tbilissi) Le parti au pouvoir en Géorgie a annoncé mardi l’introduction d’une proposition de loi visant à interdire la « propagande LGBT » dans l’enseignement et à la télévision, qui vient peu après l’adoption d’une autre législation controversée.

Agence France-Presse

Au pouvoir depuis 2012, le parti du Rêve géorgien a renforcé ces deux dernières années son virage conservateur, accusant l’Occident de saper les « valeurs traditionnelles » de ce pays du Caucase de confession majoritairement chrétienne orthodoxe. Une formule qui n’est pas sans rappeler celles du président russe Vladimir Poutine.

L’opposition accuse les autorités de détourner la Géorgie de son ambition affichée d’intégrer l’Union européenne, et de rapprocher au contraire le pays de la Russie, où une législation réprimant la « propagande LGBT » a été adoptée il y a une dizaine d’années.

La proposition de loi du Rêve géorgien sur la « protection des mineurs et des valeurs familiales » doit être soumis dès juin en première lecture au Parlement. Il vise à interdire « la propagande des relations homosexuelles et de l’inceste » dans les établissements d’enseignement et les émissions de télévision.

L’interdiction « concerne la diffusion de scènes intimes à la télévision et pendant les projections de films dans les salles de cinéma, ce qui est une pratique courante », a précisé le président du Parlement, Chalva Papouachvili.

En mars, le Rêve géorgien avait envisagé des mesures juridiques interdisant les procédures médicales de changement de sexe ainsi que le mariage homosexuel, qui n’a jamais été légal en Géorgie.

L’opposition estime que l’initiative s’inscrit dans le cadre d’efforts visant à la marginaliser à l’approche d’importantes élections législatives prévues en octobre.

« Le Rêve géorgien pense piéger l’opposition dans un dilemme entre soutenir les mesures et perdre le soutien des électeurs libéraux, ou s’y opposer et s’aliéner les électeurs conservateurs », a déclaré un responsable du parti d’opposition Akhali, Nika Melia.

M. Papouachvili avait promulgué lundi une autre loi controversée inspirée d’une législation russe, qui oblige les ONG et médias indépendants recevant une partie de leur financement de l’étranger à un contrôle administratif accru.

Les partis de l’opposition pro-européenne géorgienne, traditionnellement divisée, ont pour leur part fait un premier pas vers la consitution d’un front commun en signant une charte politique en vue des législatives.