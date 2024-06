La Presse en Italie « Mieux vaut mourir d’un cancer que de faim »

Dans le sud de la Sicile se trouve l’un des plus grands pôles pétrochimiques d’Europe. Bien que sur le déclin, il continue de pourvoir la majorité des emplois et de dévaster terre, ciel, mer et corps sur cette terre sacrifiée, où la pollution est dévastatrice.