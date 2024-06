(Salford) Le premier ministre britannique Rishi Sunak et son adversaire travailliste Keir Starmer se sont affrontés mardi lors d’un premier débat télévisé, un mois avant des législatives dont les travaillistes sont donnés grands gagnants, après 14 ans de pouvoir conservateur.

Oli SCARFF avec Brigitte DUSSEAU à Londres Agence France-Presse

Debout derrière un pupitre blanc, résolument combatifs, ils ont brièvement expliqué leurs objectifs, avant une première question du public, sur le coût de la vie.

Quelques heures plus tôt, Nigel Farage, candidat surprise pour le parti anti-immigration Reform UK dont il a pris la direction lundi, leur avait volé la lumière dans une campagne jusqu’à présent atone, se lançant depuis Clacton-on-Sea. Il espère à 60 ans s’y faire élire député, à sa huitième tentative.

Une jeune femme, promptement arrêtée, lui a envoyé à la figure ce qui semblait être un milkshake.

Farage, « Brexiter » de la droite dure, proche de l’ancien président américain Donald Trump, a appelé mardi à « réactiver une armée du peuple contre l’establishment » et affirmé que les conservateurs devaient « payer le prix » pour l’augmentation de l’immigration.

Sa candidature à quelques heures du débat a fragilisé un peu plus Rishi Sunak, 44 ans, chef d’un parti affaibli et divisé après cinq premiers ministres successifs.

M. Sunak, sous pression pour sauver une campagne flageolante, qui avait démarré sous la pluie et sans parapluie devant Downing Street, a soigneusement préparé le débat de mardi soir.

PHOTO YUI MOK, ASSOCIATED PRESS Nigel Farage

Il doit convaincre qu’il a « un plan », tant pour l’économie qu’en matière d’immigration, qu’il veut réduire depuis qu’il est arrivé au pouvoir en octobre 2022, en vain jusqu’à présent.

Depuis qu’il a annoncé la date des élections, qui auraient pu attendre encore quelques mois, il parcourt le pays et multiplie les annonces, comme celles visant à rétablir une forme de service national obligatoire pour les plus de 18 ans, à protéger les retraités, durcir l’accès aux aides sociales pour les chômeurs ou encore clarifier la loi pour que le mot sexe définisse le sexe biologique.

Deux hommes aux parcours très différents

Keir Starmer, 61 ans, qui répète régulièrement qu’il a changé le parti travailliste, recentré depuis le départ de son prédécesseur Jeremy Corbyn, a commencé le débat avec prudence, pour ne pas compromettre l’avance de plus de 20 points de son parti dans les sondages.

À la tête du parti travailliste depuis 2020, il se présente comme l’homme du changement et de la stabilité en fustigeant le « chaos » créé selon lui par les conservateurs. Il affirme être le mieux à même de protéger la sécurité nationale, mais s’est limité jusqu’à présent à des généralités.

Rishi Sunak l’accuse régulièrement de ne pas avoir de convictions et de multiplier les revirements.

PHOTO PHIL NOBLE, REUTERS Le premier ministre Rishi Sunak à son arrivée au débat

Après 14 ans de pouvoir conservateur marqué notamment par le Brexit, la COVID-19, une crise économique et sociale, le tout émaillé de scandales, un sondage YouGov publié lundi a prédit que le parti travailliste allait écraser les conservateurs et remporter la plus grande victoire de son histoire le 4 juillet, bien plus large que celle de Tony Blair en 1997.

Des ténors du parti conservateur, comme le ministre des Finances Jeremy Hunt et le ministre de la Défense Grant Shapps, pourraient perdre leur siège.

Le débat télévisé diffusé par ITV depuis Salford près de Manchester (nord) doit durer une heure. C’est le premier entre MM. Starmer et Sunak, deux hommes élus députés pour la première fois en 2015, et aux parcours très différents : le premier ministre est un ancien banquier d’affaires millionnaire, M. Starmer est un ancien avocat et magistrat, issu d’un milieu modeste.

PHOTO JON SUPER, ASSOCIATED PRESS Le leader du Parti travailliste, Keir Starmer

Ils débattront à nouveau fin juin, à une semaine du vote. D’autres débats télévisés sont aussi prévus entre les responsables des principaux partis en campagne.

Ces derniers jours, les deux hommes ont affirmé vouloir réduire l’immigration, sujet phare dans la campagne. Les conservateurs ont annoncé mardi leur intention de fixer un nouveau plafond annuel pour les visas afin que l’immigration diminue chaque année.