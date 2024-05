(Bruxelles) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi son homologue américain Joe Biden à participer au sommet pour la paix prévu en juin en Suisse en estimant que son éventuel absence équivaudrait à « applaudir » Vladimir Poutine.

Agence France-Presse

« Le sommet pour la paix a besoin du président Biden », a déclaré M. Zelensky lors d’une conférence de presse à Bruxelles. « Son absence, ce serait comme applaudir Poutine », a-t-il lancé.

Washington n’a à ce stade pas confirmé la venue de Joe Biden, qui doit se rendre à un Sommet du G7 en Italie autour de ces dates.

Les États-Unis est le soutien clé de l’Ukraine face à l’invasion russe qui se poursuit depuis plus de deux ans. Mais Kyiv a été très frustré par d’importants retards de livraisons de l’aide militaire américaine bloquées par des tergiversations au Congrès et qui ont considérablement affaibli les troupes ukrainiennes sur le champ de bataille.

Volodymyr Zelensky, en tournée européenne depuis lundi, a par ailleurs estimé que les pays qui boudent le sommet prévu les 15 et 16 juin en Suisse étaient « satisfaits » de la guerre ravageant l’Ukraine depuis plus de deux ans.

« Il n’y a que deux scénarios : une paix réelle ou une nouvelle extension de la guerre », a estimé le chef de l’État ukrainien pour lequel la conférence en Suisse peut servir à « contraindre la Russie à la paix ».

« C’est absolument, absolument possible. Tout dépend de la détermination des dirigeants du monde et du vrai choix de chaque État : s’il veut établir une paix réelle ou s’il se satisfait de la situation actuelle, c’est-à-dire s’il se satisfait de la guerre », a assuré M. Zelensky.

Il a accusé Vladimir Poutine de tenter de « faire échouer » ce sommet organisé par la Suisse sur la demande de l’Ukraine.

« Poutine a très peur du sommet de la paix. Il a essayé de faire échouer ce sommet et continue de le faire », a dénoncé le président ukrainien, après avoir rejeté la veille la proposition de la Chine et du Brésil d’y inviter la Russie qui allait « tout bloquer »

Moscou cherche à organiser une réunion « alternative », a-t-il encore affirmé mardi en appelant la communauté internationale à bouder celle-là.

« Si tu veux la paix, rencontrons-nous au sommet de la paix. Il est juste que nous préparions cette plateforme avec d’autres partenaires, car la guerre est chez nous […] Nous sommes la victime, nous sommes attaqués et tués », a-t-il déclaré.

« Et si tu veux la guerre, tu participeras à cet attroupement que la Russie veut organiser », a martelé le président.

Des armes européennes en sol russe ?

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a exhorté mardi les 27 à trouver un équilibre entre crainte d’une escalade et nécessité pour les Ukrainiens de se défendre, jugeant que Kyiv devait pouvoir frapper le sol russe avec des armes occidentales.

« Selon les lois de la guerre, c’est parfaitement possible, et il n’y a pas de contradiction, je peux riposter ou me battre contre celui qui m’attaque depuis son territoire », a-t-il affirmé avant une réunion des ministres de la Défense de l’UE à Bruxelles.

« Il faut un équilibre entre le risque d’escalade et le besoin des Ukrainiens de se défendre », a-t-il ajouté.

Le débat sur l’usage ou non sur le sol russe des armes occidentales fournies à l’Ukraine agite Washington et les capitales européennes.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg s’y est déclaré favorable, mais plusieurs pays alliés de l’Ukraine, dont l’Allemagne ou les États-Unis y sont beaucoup plus réticents, redoutant un conflit direct avec Moscou.

« L’Allemagne a pris une décision souveraine », a déclaré mardi la secrétaire d’État allemande à la Défense Siemtje Möller, réaffirmant l’opposition catégorique de Berlin.

L’Ukraine fait régulièrement pression sur ses partenaires occidentaux, en particulier Washington son premier fournisseur d’armes, pour qu’ils l’autorisent à utiliser les armes à plus longue portée occidentales contre des cibles en Russie.

Kyiv « a le droit de se défendre » et a donc « le droit de frapper des objectifs militaires légitimes en dehors de l’Ukraine », a souligné M. Stoltenberg lundi à Sofia.

Plusieurs pays européens, dont l’Estonie ou les Pays-bas, se sont montrés favorables mardi à cette option.

« Je ne l’ai jamais exclu […] et j’espère que d’autres pays qui ont une position différente en changeront », a déclaré la ministre néerlandaise de la Défense Kajsa Ollongren, à son arrivée à Bruxelles.