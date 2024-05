L’armée russe a l’initiative et mène depuis plusieurs mois une poussée sur le front Est, où elle a multiplié les succès tactiques et conquis une série de localités.

La Russie a revendiqué mercredi avoir capturé Klichtchiïvka, un village de la région de Donetsk (Est) que l’Ukraine avait reconquis en septembre 2023, lors de son offensive estivale ayant finalement échoué.

Agence France-Presse

« Les unités du groupe Sud, après des opérations actives, ont libéré la localité de Klichtchiïvka », a indiqué le ministère russe de la Défense.

L’armée russe a l’initiative et mène depuis plusieurs mois une poussée sur le front Est, où elle a multiplié les succès tactiques et conquis une série de localités, notamment la ville-forteresse d’Avdiïvka, en février.

Cette lente avancée russe, au prix de lourdes pertes, n’a toutefois pas permis, pour l’heure, d’accomplir de véritable percée.

En face, l’armée ukrainienne, sur la défensive, manque de soldats et d’équipements et doit aussi faire face, depuis le 10 mai, à une offensive du Kremlin dans la région de Kharkiv (Nord-Est), où elle a dû dépêcher de précieux renforts.

Le village de Klichtchiïvka est situé juste au sud de Bakhmout, ville détruite par les combats et conquise par l’armée russe en mai dernier après 10 mois de bataille.

Il était l’une des rares localités reconquises par Kyiv lors de sa grande offensive estivale qui était censée percer le front dans l’Est et le Sud, avec l’aide d’armes occidentales, mais qui s’est écrasée sur de solides défenses russes.

Deux morts en Russie et à Lyssytchansk dans des attaques ukrainiennes

Deux personnes ont été tuées et quatre blessées à la suite d’attaques de drone et de tirs ukrainiens dans la région russe de Belgorod et à Lyssytchansk, ville occupée par les forces russes dans l’est de l’Ukraine, ont affirmé les autorités locales.

Un homme a été tué et deux personnes ont été blessées mercredi par des éclats de drones ukrainiens abattus par les forces russes dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, a indiqué le gouverneur local Viatcheslav Gladkov.

« À notre grand malheur, un civil a été tué, touché par des éclats » près du village de Belenkoïé, dans l’ouest de la région de Belgorod, a-t-il écrit sur Telegram.

Un autre civil a été blessé et hospitalisé dans le même village de Belenkoïé, selon M. Gladkov, alors qu’une femme a été blessée et hospitalisée à Chebekino, dans le sud de la région de Belgorod.

La région de Belgorod est visée quasi quotidiennement par des frappes ukrainiennes. Les troupes russes ont lancé le 10 mai une offensive de l’autre côté de la frontière, dans la région ukrainienne de Kharkiv.

Par ailleurs, « une personne a été tuée et deux autres ont été blessées » à Lyssytchansk – ville conquise par l’armée russe en 2022 –, par des tirs ukrainiens, selon les services de secours cités par l’agence russe TASS. « Plusieurs maisons ont été endommagées », selon la même source.

Un drone a également touché un train de banlieue qui circulait sans passagers dans la région et la voie ferrée a été endommagée entre les villages de Naoumovka et Oktiabrskoïié (sud), dans la région de Belgorod, a précisé Viatcheslav Gladkov.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la défense antiaérienne russe a neutralisé trois drones ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod et un autre au-dessus de la région de Kalouga, à 140 km au sud-ouest de Moscou, a affirmé le ministère russe de la Défense.

Mercredi matin, les forces russes ont aussi abattu six roquettes du système Grad au-dessus de la région de Belgorod, selon le ministère.