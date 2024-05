« Plus de 30 localités de la région de Kharkiv ont été touchées par des tirs d’artillerie et de mortier ennemis », a indiqué sur les réseaux sociaux Oleg Synegoubov.

Plus de 30 localités sous le feu russe dans la région de Kharkiv

(Kharkiv) Les combats continuent lundi dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, où plus de 30 localités sont sous le feu russe et près de 6000 habitants ont été évacués, selon le gouverneur régional.

Agence France-Presse

« Plus de 30 localités de la région de Kharkiv ont été touchées par des tirs d’artillerie et de mortier ennemis », a indiqué sur les réseaux sociaux Oleg Synegoubov.

Le gouverneur précise que 5762 habitants au total ont été évacués de ces zones depuis le début des combats.

Les forces russes ont franchi la frontière depuis vendredi pour mener une offensive dans les directions de Lyptsi et Vovtchansk, deux localités situées respectivement à une vingtaine et une cinquantaine de km au nord-est de Kharkiv, la deuxième ville du pays.

« Actuellement, l’ennemi connaît des succès tactiques », a reconnu tôt lundi l’état-major ukrainien dans un communiqué publié sur Facebook.

Moscou a mobilisé « jusqu’à cinq bataillons », selon Kyiv.

Selon la chaîne Telegram DeepState, proche de l’armée ukrainienne, les Russes sont parvenus à occuper environ 100 km2 au total dans ces deux zones frontalières.

L’armée de Moscou « poursuit son avance en direction du village de Lyptsi […] L’infanterie ennemie tente d’avancer, mais elle est sous le feu constant, en particulier des drones (explosifs) FPV, des Forces de défense ukrainiennes », a indiqué DeepState dans son rapport matinal.

« L’ennemi continue d’avancer vers Vovchansk, il prend pied à la périphérie pour pénétrer davantage dans la ville » qui « subit de violents bombardements, l’évacuation des civils est en cours », ajoute-t-il.

Dimanche à Vovtchansk, « plusieurs maisons ont été endommagées à la suite d’une série de bombardements massifs », et sept personnes ont été blessées, a précisé le gouverneur Oleg Synegoubov.

Moins de 300 habitants y résident encore, contre 2500 avant la guerre, selon lui.

Des sites énergétiques russes frappés par l’Ukraine

L’Ukraine a revendiqué lundi avoir frappé un terminal pétrolier et une sous-station électrique respectivement dans les régions de Belgorod et de Lipetsk, dans l’ouest de la Russie, non loin de la frontière ukrainienne.

« Des explosions ont eu lieu au terminal pétrolier de Oskolneftesnab près de la localité de Stari Oskol, ainsi qu’à la sous-station de Ieletskaïa d’une capacité de 500 kW », a indiqué une source au sein du secteur de la défense ukrainienne.

Selon elle, il s’agissait d’une opération des services spéciaux (SBU) menée avec des drones d’attaque.

La partie russe n’a donné aucune indication s’agissant de l’attaque contre le terminal pétrolier, mais le gouverneur de Lipetsk a lui confirmé un incendie à la sous-station électrique, sans pour autant révéler la cause de ce dernier, ni accuser l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a quant à lui assuré avoir neutralisé dans la nuit 31 drones ukrainiens dans plusieurs régions du pays et en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.

La défense anti-aérienne russe a notamment détruit 12 drones au-dessus de la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine et déjà visée dimanche par une frappe ukrainienne qui avait fait 15 morts, selon la même source.