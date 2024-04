PHOTO PETER MORRISON, ASSOCIATED PRESS

(Dublin) Plus jeune premier ministre d’Irlande, Simon Harris a promis mardi d’apporter « une nouvelle énergie » à la coalition centriste à l’approche d’élections difficiles et de défendre une position critique d’Israël au sein de l’Union européenne.

Peter MURPHY Agence France-Presse

À 37 ans, cet ancien ministre réputé pour son habile communication sur TikTok sera désormais le plus jeune dirigeant à la table des sommets de l’Union européenne.

Il succède à Leo Varadkar, qui a démissionné en mars à la surprise générale. Il tentera ainsi, à l’approche des élections européennes puis législatives dans l’année à venir, de redresser son parti, à bout de souffle et devancé dans les sondages par la formation nationaliste de gauche Sinn Fein.

Désigné fin mars par son parti puis confirmé mardi par le Parlement, il doit être reçu dans l’après-midi par le président Michael Higgins pour être investi.

« Je veux apporter de nouvelles idées, une nouvelle énergie et j’espère une nouvelle empathie à la vie publique », a-t-il déclaré après le vote des députés.

Il a aussitôt promis de s’attaquer à la grave crise du logement frappant le pays, mais aussi de se rendre cette semaine à Bruxelles pour confirmer la position de l’Irlande, l’un des pays les plus propalestiniens dans l’UE depuis la guerre déclenchée à Gaza par l’attaque sanglante du mouvement islamiste Hamas le 7 octobre sur le sol israélien.

« Des enfants, des femmes et des hommes innocents sont affamés et massacrés », a-t-il martelé. « Nous n’avons pas gardé le silence face aux actes terroristes impardonnables du Hamas le 7 octobre et nous ne pouvons pas garder le silence sur la réaction disproportionnée du gouvernement israélien ».

« Toxicité »

Simon Harris, qui était jusqu’ici ministre de l’Éducation supérieure, devient « taoiseach » (prononcé « tee-shock » – un mot gaélique pour « chef » ou « leader ») plus jeune encore que Leo Varadkar, qui était devenu chef de gouvernement en 2017 à 38 ans.

Ce dernier, qui avait annoncé en mars son départ pour des raisons « personnelles et politiques », a reçu mardi une ovation des députés.

« C’est le début d’une nouvelle ère pour mon parti, d’un nouveau chapitre de ma vie et d’une nouvelle phase pour ce gouvernement de coalition », a déclaré ce médecin métis et homosexuel, dont l’arrivée au pouvoir avait donné un coup de jeune à l’image de l’Irlande, longtemps réputée très conservatrice sous l’influence de l’Église catholique.

Il a assorti ses compliments à son successeur (« empathie, expérience, compétences de campagne et antenne politique ») d’un avertissement à une classe politique qu’il a appelée au respect, déplorant « une augmentation et un encouragement de la colère » et « même une certaine toxicité ».

Du côté de l’opposition, la présidente du Sinn Fein Mary Lou McDonald a estimé que sa nomination ne changerait rien à la politique menée : « L’urgence en matière de logement et le scandale des sans-abri se poursuivront, de même que la crise dans nos hôpitaux ».

Talentueux communicant

Après l’annonce du départ de Leo Varadkar, Simon Harris avait été élu le 24 mars à la tête du parti irlandais de centre droit Fine Gael, ce qui lui a ouvert la porte pour devenir premier ministre de ce pays de cinq millions d’habitants, couronnant une carrière politique fulgurante.

Il a commencé à s’intéresser à la politique en faisant campagne en faveur des services d’aide aux personnes handicapées pour son frère autiste.

Il est entré dans la branche jeunesse du Fine Gael à l’âge de 16 ans. Il a été surnommé « Le bébé du Dail », le Parlement irlandais, lorsqu’il y a été élu à 24 ans.

Il a ensuite été nommé ministre de la Santé en 2016, à seulement 29 ans, puis ministre de l’Éducation supérieure en 2020.

Même ses détracteurs reconnaissent qu’il est un talentueux communicant. Utilisant beaucoup les réseaux sociaux, en particulier TikTok, il est l’un des hommes politiques les plus visibles d’Irlande.

Simon Harris devra trouver de nouveaux soutiens pour son parti, qui est en troisième position dans les sondages, loin derrière le Sinn Feinn, ancienne branche politique de l’IRA (l’Armée républicaine irlandaise) et son partenaire au sein de la coalition, le Fianna Fail.

L’Irlande votera le 7 juin pour les élections locales et européennes. Les prochaines législatives doivent avoir lieu d’ici mars 2025.