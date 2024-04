Plus de 4000 habitants évacués dans l’Oural après la rupture d’un barrage

(Moscou) Plus de 4000 personnes ont été évacuées d’une zone inondée à la suite de la rupture vendredi d’un barrage dans la région russe d’Orenbourg, dans l’Oural, ont annoncé samedi les autorités régionales.

Agence France-Presse

Le président Vladimir Poutine a demandé au ministre des Situations d’urgence, Alexandre Kourenkov, de se rendre sur place, a indiqué dans la soirée Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.

À ce stade, « 4208 personnes, dont 1019 enfants, ont été évacuées », a annoncé sur Telegram le service de presse du gouverneur régional, Denis Pasler, précisant qu’un peu plus de 2500 maisons ont été « inondées » dans cette région frontalière du Kazakhstan.

Neuf localités ont été inondées à ce stade, selon les autorités locales.

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO DU MINISTÈRE DES SITUATIONS D’URGENCE/AGENCE FRANCE-PRESSE Un camion d’urgence se déplace dans un quartier inondé d’Orsk.

Les personnes évacuées sont redirigées « vers des centres d’hébergement temporaires », a précisé dans un message séparé M. Pasler, annonçant des aides financières exceptionnelles.

« La situation dans la vieille ville est difficile », a reconnu le responsable un peu plus tard, jugeant l’ampleur des dégâts « considérable ».

Ces importantes inondations interviennent au lendemain de la rupture d’un barrage à Orsk, une ville située à la frontière avec le Kazakhstan voisin, a expliqué de son côté le parquet régional.

Selon les autorités régionales, le barrage, qui a cédé partiellement, est conçu pour un niveau de l’Oural, le grand fleuve de la région, de 5,5 m, contre 9,6 mètres actuellement, à la faveur de la fonte des neiges.

Partir « immédiatement »

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO DU MINISTÈRE DES SITUATIONS D’URGENCE/REUTERS Des secouristes participent aux opérations de sauvetage à Orsk.

« Le niveau de l’eau (du fleuve) Oural […] va continuer à monter », a prévenu de son côté le maire de la ville d’Orenbourg, Sergueï Salmine.

« Le niveau pourrait atteindre un seuil critique », a-t-il ajouté, appelant « tout le monde à quitter immédiatement les maisons situées dans la zone inondable ».

Le ministère russe des Situations d’urgence a publié une vidéo montrant le sauvetage d’habitants par les secouristes dans des zones inondées.

Plus de 500 spécialistes se trouvent déjà à Orsk, et des renforts doivent arriver prochainement, a-t-il précisé.

Ces inondations touchent également le Kazakhstan, pays frontalier de la Russie.

Dans un discours, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a évoqué samedi « une catastrophe naturelle », « peut-être la plus grande, en termes d’ampleur et de conséquences, de ces 80 dernières années », et indiqué qu’un régime de situation d’urgence locale avait été déclaré « dans dix régions du pays ».