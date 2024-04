L’Ukraine, confrontée à l’invasion russe depuis plus de deux ans, a promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements meurtriers sur son territoire.

(Kyiv) L’Ukraine a affirmé vendredi avoir détruit « au moins six avions militaires russes » lors d’une attaque sur une base aérienne de la région russe de Rostov (sud), Moscou ayant assuré plus tôt avoir neutralisé 53 drones ukrainiens au-dessus de son sol dans la nuit.

Agence France-Presse

Une source au sein de la Défense ukrainienne a indiqué que les services de sécurité (SBU) et l’armée de Kyiv ont mené dans la nuit une « opération spéciale » contre l’aérodrome de Morozovsk, dans cette région frontalière de l’Ukraine.

« Au moins six avions militaires russes ont été détruits et huit autres ont été considérablement endommagés », s’est félicitée cette source au fait de l’attaque.

La Russie, de son côté, n’a pas rapporté une telle frappe sur son territoire, mais son ministère de la Défense avait plus tôt dans la journée fait état de l’une des plus grosses attaques de drones ukrainiennes, menée sur plusieurs régions, y compris celle de Rostov, pendant la nuit et dans la matinée.

Au total, 53 drones ukrainiens ont été « détruits », dont 44 au-dessus de la région de Rostov, a assuré le ministère russe.

Selon la source ukrainienne, la base de Morozovsk en Russie abrite notamment des bombardiers utilisés pour frapper des positions de l’armée de Kyiv et des villes ukrainiennes situées près de la ligne de front.

Celle-ci n’a pas précisé avec quels moyens cette opération a été réalisée, mais ses résultats « importants » vont « réduire considérablement le potentiel » de l’armée de l’air russe, a-t-elle soutenu.

Son armée multiplie ainsi ces derniers mois des attaques en Russie à l’aide de drones, mais aussi de missiles, en visant notamment des sites militaires ou énergétiques comme des raffineries, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière.

En Ukraine, l’armée de l’air a pour sa part affirmé avoir « détruit » les 13 drones explosifs lancés par la Russie dans la nuit.

Poussée russe vers Tchassiv Iar

L’attaque ukrainienne nocturne a « endommagé » une sous-station électrique, a reconnu sur Telegram le gouverneur de la région russe de Rostov, Vassily Goloubev, qui a évoqué « le district de Morozovsk », sans mentionner son aérodrome militaire.

« Aucune personne n’a été blessée », mais « environ 600 habitants » ont été privés d’électricité dans la matinée, a-t-il seulement précisé.

La ville de Rostov-sur-le-Don, chef-lieu de la région éponyme, abrite également le quartier général des troupes russes engagées en Ukraine.

Si l’Ukraine attaque certaines régions russes dans le but de perturber les lignes logistiques de l’armée de Moscou, ses soldats visent aussi les régions occupées par son voisin, soit près de 20 % de son territoire.

Vendredi, une frappe ukrainienne a fait cinq blessés, dont deux « dans un état grave », dans la région de Kherson (sud de l’Ukraine), selon les autorités régionales installées par Moscou.

Régulièrement visée par des frappes russes ces dernières semaines, la région ukrainienne de Kharkiv (nord-est) a elle de nouveau subi des salves de tirs, dans « environ 15 localités », selon les autorités régionales.

Ces dernières semaines, les Russes ont multiplié les frappes dans cette zone, faisant plusieurs victimes et provoquant d’importantes coupures de courant.

Dans le Donbass (est), épicentre des combats, les autorités d’occupation installées par Moscou ont affirmé que l’armée russe progresse petit à petit vers Tchassiv Iar, à l’ouest de Bakhmout.

PHOTO FINBARR O'REILLY, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Tchassiv Iar se trouve à moins de 30 kilomètres au sud-est de Kramatorsk, la principale ville de la région sous contrôle ukrainien.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l’armée ukrainienne et suivie par près de 690 000 personnes, a indiqué vendredi que les Russes ont « pénétré dans des maisons » dans la périphérie est de cette ville dévastée.

Interrogé par l’AFP sur cette possible poussée russe, les responsables ukrainiens n’ont pas souhaité commenter dans l’immédiat.

Tchassiv Iar, située sur une hauteur, se trouve à moins de 30 kilomètres au sud-est de Kramatorsk, la principale ville de la région sous contrôle ukrainien, et est un important nœud ferroviaire et logistique pour l’armée ukrainienne.