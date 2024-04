(Francfort) Des militants promarijuana en Allemagne ont allumé des joints de célébration lundi, alors que le pays a assoupli ses règles sur le cannabis pour permettre la possession de petites quantités.

David Mchugh Associated Press

L’Association allemande du cannabis, qui a fait campagne pour la nouvelle loi, a organisé un « fumoir » à la porte de Brandebourg de Berlin lorsque la loi est entrée en vigueur à minuit. D’autres évènements de consommation publique étaient programmés dans tout le pays, notamment devant la cathédrale de Cologne et d’autres à Hambourg, Ratisbonne et Dortmund.

La nouvelle loi légalise la possession, par des adultes, d’un maximum de 25 grammes de marijuana à des fins récréatives et permet aux individus de cultiver jusqu’à trois plants. Cette partie de la législation est entrée en vigueur lundi.

À partir du 1er juillet, les résidents allemands âgés de 18 ans et plus seront autorisés à rejoindre des « clubs de cannabis » à but non lucratif comptant chacun un maximum de 500 membres. Les particuliers pourront acheter jusqu’à 25 grammes par jour, ou un maximum de 50 grammes par mois – un chiffre limité à 30 grammes pour les personnes âgées de moins de 21 ans pour qui l’adhésion à plusieurs clubs ne sera pas autorisée.

Les frais des clubs seront couverts par les cotisations des membres, qui seront échelonnées en fonction de la quantité de marijuana consommée par les membres.

La législation prévoit également une amnistie en vertu de laquelle les peines pour les infractions liées au cannabis qui ne seront plus illégales seront révisées et, dans de nombreux cas, annulées. Les autorités régionales craignent que le système judiciaire ne soit surchargé par des milliers de dossiers.

La loi a été adoptée par la coalition actuelle composée des sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz, des Verts et des libéraux démocrates pro-entreprise, contre l’opposition de certains États fédéraux allemands et des chrétiens-démocrates de centre droit. Le leader chrétien-démocrate Friedrich Merz a promis que son parti annulerait la législation s’il remportait les élections nationales prévues à l’automne 2025.

Les principaux magasins de jardinage interrogés par l’agence de presse allemande ont indiqué qu’ils n’ajouteraient pas de plants de cannabis à leur offre horticole, et l’Association médicale allemande s’est opposée à la loi, affirmant qu’elle pourrait avoir de « graves conséquences » sur le « développement et les perspectives de vie des jeunes du pays ».