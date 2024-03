Le bilan grimpe à 137 morts, des armes et munitions retrouvées sur place

(Moscou) Le bilan des victimes de l’attaque du Crocus City Hall à Moscou par des hommes armés s’est alourdi à 137 morts, dont trois enfants, ont annoncé dimanche les enquêteurs russes, disant avoir trouvé des armes et munitions sur les lieux. L’attaque a été revendiquée par le groupe armé État islamique (EI).

Agence France-Presse

PHOTO MAXIM SHEMETOV, REUTERS Des gens se sont regroupés dimanche devant le Crocus City Hall pour rendre hommage aux victimes de l’attaque.

« L’identification des corps des victimes est en cours. À l’heure actuelle, les corps de 137 personnes, dont trois enfants, ont été retrouvés sur les lieux de l’attaque terroriste », a indiqué le Comité d’enquête russe dans un communiqué. Jusqu’à présent, 62 corps ont été identifiés, a-t-il précisé, ajoutant que deux fusils d’assaut et une grande quantité de munitions avaient été trouvés sur les lieux.

Survenue vendredi dans une salle de concert située à Krasnogorsk, au nord-ouest de la capitale russe, cette attaque est la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d’années, et la plus sanglante à avoir été revendiquée par l’EI en Europe.

L’EI, que la Russie combat en Syrie et qui est actif aussi dans le Caucase russe, a déjà commis des attentats dans le pays depuis la fin des années 2010. Mais le groupe n’y avait jamais revendiqué une attaque d’une telle ampleur.

Sur un de ses comptes Telegram, le groupe djihadiste avait affirmé dès vendredi soir que l’attaque avait été menée par quatre de ses membres, et s’inscrivait « dans le contexte […] de la guerre faisant rage » entre le groupe et « les pays combattant l’islam ».

« Aucune implication ukrainienne », affirme Washington

CAPTURE D’’ÉCRAN COMITÉ D'ENQUÊTE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIEASSOCIATED PRESS Une capture d’écran d’une vidéo publiée par les autorités russes montre deux des suspects de l’attaque.

Le gouvernement américain a pour sa part affirmé dimanche qu’il n’y avait « aucune implication ukrainienne » dans le massacre au Crocus City Hall à Moscou, après que le président russe Vladimir Poutine eut évoqué un lien avec l’Ukraine.

Il n’y a « aucune preuve » selon laquelle l’Ukraine est impliquée dans le massacre, a rétorqué la vice-présidente américaine Kamala Harris lors d’un entretien télévisé dimanche.

« L’État islamique (EI) porte l’entière responsabilité de cet attentat. Il n’y a eu aucune implication ukrainienne », a renchéri dans un communiqué Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

Washington répond à l’allocution samedi de Vladimir Poutine qui avait dénoncé un acte « terroriste barbare » et annoncé que « les quatre auteurs » de l’attentat avaient été arrêtés « alors qu’ils se dirigeaient vers l’Ukraine », sans mentionner la revendication du groupe djihadiste État islamique (EI).

Mais ni Vladimir Poutine ni les services de sécurité (FSB) n’ont accusé l’EI, le FSB affirmant que les suspects avaient des « contacts appropriés du côté ukrainien » et comptaient fuir dans ce pays, sans fournir d’autres détails sur la nature de ces liens ni de preuve de leur existence.

« L’Ukraine n’a pas le moindre lien avec l’incident », a martelé le conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, rejetant des accusations « absurdes ».

Les « terroristes n’ont pas de nationalité »

PHOTO SPUTNIK, ARCHIVES REUTERS Le président du Tadjikistan Emomali Rakhmon (à droite) en compagnie du président russe Vladimir Poutine

Le président tadjik Emomali Rakhmon a de son côté dit dimanche à son homologue russe Vladimir Poutine que les « terroristes n’ont pas de nationalité », alors que des médias russes affirment que les assaillants du Crocus City Hall étaient originaires du Tadjikistan.

Lors d’un échange téléphonique, M. Rakhmon « a fermement condamné le cruel attentat sanglant au Crocus City Hall, en soulignant que “les terroristes n’ont ni nationalité, ni Patrie, ni religion », a indiqué dans un communiqué le service de presse de la présidence tadjike.

La Russie a annoncé samedi l’arrestation de 11 personnes, dont « quatre terroristes » – des « citoyens étrangers » – impliqués dans l’attentat qui a été revendiqué par l’organisation djihadiste État islamique (EI).

Selon des médias russes et le député Alexandre Khinstein, certains des suspects sont originaires du Tadjikistan, ex-république soviétique d’Asie centrale à majorité musulmane voisine de l’Afghanistan.

« En ce moment du deuil national en Russie, le chef d’État tadjik a souligné la solidarité de tous les citoyens tadjiks avec le peuple russe », a fait valoir le service de presse de la présidence tadjike.

Pour sa part, le Kremlin a annoncé à l’issue de cet entretien téléphonique que la coopération « étroite » entre la Russie et le Tadjikistan dans le domaine de la lutte antiterroriste allait « s’intensifier ».