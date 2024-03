PHOTO ANDREW MEDICHINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Rome) La première ministre italienne Giorgia Meloni a été invitée à témoigner devant le tribunal le 2 juillet dans le procès de deux hommes accusés d’avoir créé de fausses images pornographiques en utilisant son visage et de les avoir publiées en ligne.

Associated Press

Mme Meloni, qui est répertoriée comme partie lésée dans le procès à Sassari, en Sardaigne, réclame 100 000 euros (146 841 $CAN) de dommages et intérêts symboliques. Elle fera don de toute compensation à un fonds du ministère de l’Intérieur pour les femmes victimes de violence conjugale, a déclaré son avocate Maria Giulia Marongiu, dans un courriel transmis vendredi à l’Associated Press.

Mme Marongiu souligne que le crime présumé est « particulièrement odieux », puisqu’il pourrait affecter « n’importe quelle femme sans méfiance, avec des conséquences préjudiciables pour sa réputation et sa vie privée ».

« Compte tenu du rôle joué par Giorgia Meloni, il semblait d’autant plus approprié qu’elle se porte partie civile, dans l’espoir que cela contribuerait à sensibiliser également les nombreuses femmes qui restent souvent sans défense. »

Selon l’agence de presse ANSA, la police postale italienne a identifié en 2020 le père et le fils qui auraient téléchargé les images hypertruquées sur un site pornographique des États-Unis en remontant les données jusqu’à l’un de leurs téléphones portables. À l’époque, Mme Meloni n’était pas première ministre, mais cheffe de son parti, les Frères d’Italie.