« Si on laisse l’Ukraine seule, si on laisse l’Ukraine perdre cette guerre, alors à coup sûr la Russie menacera la Moldavie, la Roumanie, la Pologne », a averti le président français Emmanuel Macron la semaine dernière.

(Bruxelles) Les dirigeants européens, réunis jeudi en sommet à Bruxelles, cherchent les moyens de mieux armer l’Ukraine, après un nouvel appel à l’aide de son président et face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante.

Olivier BAUBE Agence France-Presse

Il est « crucial » que l’Union européenne fournisse davantage de munitions aux forces ukrainiennes, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse aux dirigeants des Vingt-Sept.

L’Ukraine ne cesse de réclamer de ses alliés occidentaux qu’ils accélèrent leurs livraisons d’armes et d’obus, mais l’aide occidentale s’essouffle.

« Malheureusement, le recours à l’artillerie sur le champ de bataille par nos soldats est humiliant pour l’Europe car l’Europe peut fournir davantage », a dénoncé M. Zelensky. « Il est crucial de le prouver maintenant », a-t-il lancé aux chefs d’État et de gouvernement de l’UE, dans un message vidéo.

Les Européens cherchent les moyens de renforcer l’arsenal ukrainien, ainsi que leur propre industrie de défense, au moment où une aide américaine de plus de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès à Washington.

« L’Ukraine agit comme un bouclier pour l’Europe. Il est donc de notre responsabilité d’agir aussi comme un bouclier pour l’Ukraine », a plaidé la présidente du Parlement européen Roberta Metsola.

Financements « innovants »

Plusieurs idées sont sur la table des 27.

Parmi elles, un plan visant à utiliser les profits exceptionnels générés par les avoirs russes gelés en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022.

Depuis deux ans, ces avoirs, évalués à plus de 200 milliards d’euros dans l’UE, ont généré des intérêts que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a estimés à plus de trois milliards d’euros par an.

L’idée est d’en utiliser l’essentiel pour financer des achats d’armes en faveur de Kyiv. Certains pays européens « neutres », comme l’Autriche ou l’Irlande, ont encore des réticences, mais d’autres comme l’Allemagne ou la France y sont favorables.

D’autres formes « innovantes » de financement sont à l’étude.

Quatorze pays européens, dont la France et l’Allemagne, veulent ainsi que la Banque européenne d’investissement (BEI) puisse aussi financer l’industrie de défense dans l’UE, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Mais pour M. Zelensky, le temps presse. « S’il vous plaît, ne perdez pas le temps nécessaire » pour renforcer l’industrie de défense, a-t-il affirmé.

Depuis des semaines, les forces russes reprennent l’initiative sur le champ de bataille face aux Ukrainiens en manque de munitions et d’armements.

La Russie a de son côté mis son économie sur le pied de guerre et reçu des centaines de milliers d’obus de la Corée du Nord.

L’UE veut renforcer son industrie de défense, mais se heurte au manque de financements pour y parvenir.

La France et d’autres pays comme l’Estonie sont favorables au lancement d’un grand emprunt européen afin de répondre, comme cela avait été le cas lors de la pandémie de COVID-19, à la menace « existentielle » pesant sur l’Europe.

Une solution « maintenant »

« Il y a plusieurs voies possibles à explorer », dont un emprunt européen, affirment les ministres des Affaires étrangères français, estonien, lituanien, letton, portugais et roumaine, dans une lettre commune.

Mais plusieurs pays, dont l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède s’y opposent, et les Vingt-Sept se limiteront à un examen « de toutes les options » en matière de financements en vue d’un rapport attendu en juin, selon des diplomates à Bruxelles.

« J’ai proposé les eurobonds, mais si cela ne marche pas, il faut proposer autre chose » et trouver une solution « maintenant », a déclaré la première ministre estonienne Kaja Kallas, à l’origine de cette idée.

Les dirigeants européens tentent également d’adopter une déclaration commune sur la situation à Gaza.

Très divisés sur le sujet, ils avaient renoncé à un texte commun lors de leurs deux précédents sommets. Ils veulent cette fois y parvenir.

« Nous devons respecter nos principes à Gaza comme en Ukraine sans faire deux poids deux mesures », a déclaré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, qui a rencontré les dirigeants européens lors d’un déjeuner de travail.