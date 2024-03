« Si on laisse l’Ukraine seule, si on laisse l’Ukraine perdre cette guerre, alors à coup sûr la Russie menacera la Moldavie, la Roumanie, la Pologne », a averti le président français Emmanuel Macron la semaine dernière.

(Bruxelles) Les dirigeants européens, réunis jeudi et vendredi en sommet à Bruxelles, vont s’efforcer de mieux armer l’Ukraine, et de mieux s’armer eux-mêmes, face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante.

Olivier BAUBE Agence France-Presse

L’aide occidentale s’essouffle et plusieurs dirigeants européens s’inquiètent d’une défaite de l’Ukraine face à une Russie qui ne s’arrêterait pas là.

« Si on laisse l’Ukraine seule, si on laisse l’Ukraine perdre cette guerre, alors à coup sûr la Russie menacera la Moldavie, la Roumanie, la Pologne », a averti le président français Emmanuel Macron la semaine dernière.

Les Européens cherchent donc la parade et multiplient les annonces pour tenter de renforcer l’arsenal ukrainien, ainsi que leur propre industrie de défense, au moment où une aide américaine de plus de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès à Washington.

Plusieurs idées sont sur la table du sommet européen.

Les Vingt-Sept vont ainsi discuter d’un plan visant à utiliser les profits exceptionnels générés par les avoirs russes gelés en Europe peu après l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022.

Depuis deux ans, ces avoirs, évalués à plus de 200 milliards d’euros dans l’UE, ont généré des intérêts que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a évalués à plus de trois milliards d’euros par an.

L’idée est d’utiliser l’essentiel de ces revenus pour financer des achats d’armes en faveur de Kyiv. La Russie a menacé mercredi les Européens de poursuites judiciaires « sur des décennies » en cas d’utilisation des revenus de ses avoirs gelés.

Financements « innovants »

D’autres formes « innovantes » de financement sont à l’étude.

Quatorze pays européens, dont la France et l’Allemagne, veulent ainsi que la Banque européenne d’investissement (BEI) puisse aussi financer l’industrie de défense dans l’UE, ce qui n’est toujours pas le cas, plus de soixante ans après sa création.

Mais selon plusieurs États, le temps presse : depuis des semaines, les forces russes reprennent l’initiative sur le champ de bataille face aux Ukrainiens en manque de munitions et d’armements.

« Nous faisons face à la plus importante menace contre notre sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale », a averti le président du Conseil européen, Charles Michel, dans sa lettre invitant les dirigeants des Vingt-Sept à Bruxelles.

L’UE avait promis l’an dernier de fournir un million d’obus à Kyiv d’ici la fin mars, mais les responsables européens ont reconnu que cet objectif ne serait pas atteint.

La Russie a de son côté mis son économie sur le pied de guerre et reçu des centaines de milliers d’obus de la Corée du Nord.

« Mesures radicales et concrètes »

Les dirigeants européens devraient avoir une première discussion sur la nouvelle stratégie pour l’industrie européenne de défense proposée début mars par la Commission, et surtout sur les moyens de la financer.

La France et d’autres pays comme l’Estonie sont favorables au lancement d’un grand emprunt européen afin de répondre, comme cela avait été le cas lors de la pandémie de COVID-19, à la menace « existentielle » pesant sur l’Europe.

Ils ont adressé une lettre en ce sens à Josep Borrell, dont l’AFP a obtenu une copie. « Il y a plusieurs voies possibles à explorer », dont un emprunt européen, écrivent les ministres des Affaires étrangères français, estonien, lituanien, letton, portugais et roumaine.

Mais plusieurs pays, dont l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède s’y opposent, et les Vingt-Sept se limiteront à un examen « de toutes les options » en matière de financements en vue d’un rapport attendu en juin, selon des diplomates à Bruxelles.

Les dirigeants européens vont également tenter d’adopter une déclaration commune sur la situation à Gaza.

Très divisés sur le sujet, ils avaient renoncé à un texte commun lors de leurs deux précédents sommets. Ils veulent cette fois y parvenir, en se prononçant pour une « pause humanitaire immédiate » en vue d’un cessez-le-feu durable, selon un projet de conclusions du sommet.

Enfin, ils devraient décider d’ouvrir avec la Bosnie des négociations d’adhésion à l’UE, après une recommandation en ce sens de la Commission européenne. Une majorité de pays y sont favorables, mais à condition que les réformes nécessaires soient adoptées avant le lancement effectif de ces discussions, selon des sources diplomatiques.