Les 27 cherchent à mieux armer l’Ukraine, qui appelle à nouveau à l’aide

(Bruxelles) Les dirigeants européens, réunis jeudi en sommet à Bruxelles, cherchent les moyens de mieux armer l’Ukraine, après un nouvel appel à l’aide de son président et face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante.