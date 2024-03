(Base aérienne de Ramstein) Les États-Unis « ne laisseront pas l’Ukraine échouer », a promis mardi en Allemagne le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, malgré le blocage d’une aide américaine au Congrès dans un contexte de pénurie d’armes des troupes de Kyiv.

W. G. Dunlop Agence France-Presse

En raison des réticences d’élus républicains soutenant l’ancien président Donald Trump (2017-2021), une aide américaine d’un montant de plus de 60 milliards de dollars (environ 55 milliards d’euros) est toujours bloquée au Congrès.

Dans ce contexte, la Maison-Blanche a prévenu qu’une enveloppe de 300 millions de dollars (275 millions d’euros) pour l’Ukraine annoncée la semaine passée ne suffirait que pour quelques semaines.

Elle n’a été possible que grâce à des économies réalisées sur des achats récents du Pentagone, a indiqué M. Austin.

« Nous sommes déterminés à fournir à l’Ukraine toutes les ressources dont elle a besoin pour résister à l’agression russe », a déclaré M. Austin devant des journalistes.

Il s’exprimait à l’ouverture d’une réunion du groupe de contact des alliés de l’Ukraine, chargé de coordonner le soutien militaire au pays, sur la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne.

Après un peu plus de deux ans de guerre, l’armée ukrainienne est en manque d’effectifs et réclame des munitions et des systèmes de défense antiaérienne pour contenir une armée russe à l’offensive.

Enveloppe allemande

Les pays européens ne peuvent à eux seuls compenser l’absence d’aide américaine supplémentaire, même si l’UE et ses États membres ont déjà consacré quelque 28 milliards d’euros en aide militaire à l’Ukraine depuis l’invasion de ce pays par la Russie le 24 février 2022.

L’Allemagne, premier contributeur européen à ce soutien militaire, a annoncé mardi une enveloppe supplémentaire de 500 millions d’euros.

Ce paquet comprend notamment « 10 000 cartouches provenant du stock de nos forces armées » dont la livraison « commencera à court terme », a expliqué à la presse le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius.

« Il est clair qu’après deux ans, la guerre ne se déroule pas de manière linéaire », a-t-il ajouté, faisant référence à la situation difficile sur le champ de bataille en Ukraine. L’objectif est que « la Russie finisse par dire “Nous abandonnons nos projets” ou dire “Je n’avance pas, l’effort est trop grand, le coût est disproportionné” », a fait valoir le ministre.

M. Austin a estimé qu’« au moins 315 000 soldats russes avaient été tués ou blessés » depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022. Un chiffre qui avait déjà été mentionné à la fin de l’année dernière.

Il a ajouté que l’Ukraine avait également « coulé, détruit ou endommagé une vingtaine de navires de la marine russe de taille moyenne à grande ».

Milliards « gaspillés »

Moscou a « gaspillé jusqu’à 211 milliards de dollars (194 milliards d’euros) pour équiper, déployer, entretenir et soutenir son agression impériale contre l’Ukraine », a affirmé M. Austin.

Washington reste de loin le premier donateur d’aide militaire à Kyiv, s’étant engagé à verser des dizaines de milliards de dollars depuis le début de l’offensive russe en février 2022.

Ces dernières semaines, les craintes d’une défaite de l’Ukraine face à la Russie, faute d’armements suffisants, ont grandi, après plusieurs avancées des forces russes sur le champ de bataille.

De vives tensions sur la stratégie à adopter face à Moscou sont également apparues entre les alliés de Kyiv, particulièrement entre la France et l’Allemagne.

Depuis plusieurs semaines, le chancelier allemand Olaf Scholz, qui craint l’escalade du conflit, est sous pression de plusieurs de ses alliés et au sein même de sa majorité pour son refus de livrer des missiles à longue portée Taurus, car leur réglage nécessiterait, selon lui, l’intervention de militaires allemands.

Lors d’un sommet tripartite franco-germano-polonais à Berlin vendredi dernier, les dirigeants de ces trois pays se sont cependant efforcés d’afficher leur unité.

La mise en place d’une « nouvelle coalition de capacités pour l’artillerie à longue portée » en faveur de Kyiv avait été confirmée à cette occasion. Sa mise en place devrait faire l’objet de discussions plus approfondies lors de la réunion en Allemagne.