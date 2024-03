(Moscou) « Record », « exceptionnel » : Moscou s’est félicité lundi de la victoire écrasante de Vladimir Poutine à la présidentielle russe, un résultat présenté comme la preuve d’une union nationale derrière son assaut contre l’Ukraine mais forgé dans la répression de l’opposition.

À l’étranger, les partenaires de Moscou ont salué en chœur sa réélection que les Occidentaux ont dénoncée, pour leur part, comme un simulacre de démocratie.

Le président russe, au pouvoir depuis près d’un quart de siècle, a récolté 87,28 % des voix sur l’ensemble des suffrages dépouillés en Russie, soit 10 points de plus qu’en 2018.

« C’est un indicateur record », a proclamé la cheffe de la Commission électorale, Ella Pamfilova. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a applaudi un résultat « exceptionnel » et une « confirmation » du soutien du peuple russe « à son président ».

Dans la même veine, le dirigeant chinois Xi Jinping a assuré que ce résultat prouvait « le plein soutien des Russes » à M. Poutine, tandis que le président iranien Ebrahim Raïssi y a vu une « solide victoire ». Les dirigeants du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba et de Bolivie ont aussi salué la réélection de M. Poutine.

Le premier ministre indien Narendra Modi a également adressé ses félicitations et appelé à renforcer la relation « spéciale » entre les deux pays.

Berlin, Londres, Paris et le chef de la diplomatie européenne ont de leur côté fustigé un vote sous contrainte, sans opposition et en pleine répression.

Le président russe a célébré dès dimanche soir sa victoire en dressant le portrait d’une Russie « consolidée » qui ne se laissera pas « intimider » par l’Occident.

Un concert doit avoir lieu dans la soirée sur la place Rouge pour fêter le maintien au Kremlin de M. Poutine et le 10e anniversaire de l’annexion de la Crimée ukrainienne en 2014, point de départ de l’agression militaire de Moscou contre Kyiv qui a culminé avec l’assaut du 24 février 2022.

Des groupes de partisans du président russe étaient déjà présents dans le quartier à la mi-journée, certains arborant des coupe-vents barrés des mots : « Notre fidélité à la patrie nous donne la force. »

S’agissant du front, toute la semaine a été marquée cependant par des bombardements meurtriers et des incursions de combattants armés venus d’Ukraine pour montrer à la Russie qu’elle n’est pas à l’abri sur son territoire.

Dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, ces attaques ont fait au moins 13 morts depuis le 12 mars, selon les autorités locales.

Vladimir Poutine a salué dimanche les soldats combattant en Ukraine, qui protègent « les territoires historiques de la Russie », confirmant encore ses ambitions impérialistes, lui qui a déjà revendiqué l’annexion de cinq régions ukrainiennes.

Il a estimé que les forces russes, à l’offensive face à une armée ukrainienne en manque d’hommes et de munitions, avaient « entièrement l’initiative ».

Ces avancées restent encore limitées, mais le dirigeant russe parie sur la poursuite de l’affaiblissement du soutien occidental à Kyiv.

En Russie, plus personne ne peut en outre le contredire : les trois autres candidats à la présidentielle étaient tous sur la même ligne que lui, qu’il s’agisse de l’Ukraine ou de la répression qui a culminé avec la mort de l’opposant Alexeï Navalny dans une prison de l’Arctique en février.

L’opposition a réussi néanmoins à se montrer lors de cette présidentielle.

Ioulia Navalnaïa, qui a juré de reprendre le flambeau de son mari Alexeï Navalny, avait appelé ses partisans à aller tous voter au même moment, à midi dimanche.

Elle-même a voté à l’ambassade de Russie à Berlin, disant avoir écrit « Navalny » sur son bulletin.

L’équipe du défunt, qui accuse le Kremlin d’avoir tué l’opposant, a jugé que le score obtenu par M. Poutine n’avait « pas de lien avec la réalité ».

Dimanche soir, le président russe a, pour la première fois, prononcé publiquement le nom de son ancien opposant numéro un, assurant soudainement qu’il avait été favorable à sa libération dans le cadre d’un échange de prisonniers avec les Occidentaux.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a lui dénigré lundi Mme Navalnaïa, minorant son lien avec la Russie, alors qu’elle a été contrainte à l’exil.

Ioulia Navalnaïa fait « partie de ces gens qui perdent leurs racines, perdent leur lien avec la patrie, perdent leur compréhension de leur patrie, ne sentent plus le pouls de leur pays », a-t-il estimé.

Comme elle, des centaines de milliers de Russes ont fui le pays à cause de la répression ou de peur d’être mobilisés dans l’armée.

À travers le monde, des milliers d’entre eux ont répondu dimanche midi à l’appel à voter en masse ensemble contre M. Poutine.

Réélection saluée par ses alliés, dénoncée par les Occidentaux

De la Chine à Cuba en passant par des pays africains, les alliés du président russe Vladimir Poutine ont été prompts à saluer sa réélection avec plus de 87 % des voix tandis que les Occidentaux ont dénoncé un simulacre de démocratie.

Chine

« Votre réélection prouve le plein soutien des Russes », a estimé lundi le président chinois Xi Jinping dans un message de félicitations à son homologue, rapporté par la télévision d’État chinoise CCTV. Le ministère chinois des Affaires étrangères s’est dit convaincu que les relations « continueront à progresser » entre les deux « partenaires de coopération stratégique globale ».

Inde

Le premier ministre indien Narendra Modi a félicité lundi Vladimir Poutine et appelé, sur le réseau X, « à renforcer encore davantage le durable partenariat spécial et privilégié entre l’Inde et la Russie dans les années à venir ».

Iran

Le président iranien Ebrahim Raïssi « a sincèrement félicité Vladimir Poutine pour sa solide victoire », selon l’agence officielle Irna.

Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivie

Dès dimanche soir, les dirigeants du Venezuela, Nicaragua, Cuba et Bolivie ont félicité M. Poutine. « Notre frère aîné a triomphé, ce qui est de bon augure pour le monde », a estimé le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Tchad

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a adressé ses « chaleureuses félicitations » à M. Poutine. « Tout en lui souhaitant plein succès, je renouvelle notre engagement à poursuivre et renforcer l’œuvre entamée pour raffermir la coopération tchado-russe », écrit-il sur Facebook.

Serbes de Bosnie

Le président de la Republika Srpska (l’entité serbe de Bosnie) Milorad Dodik, a salué sur X la victoire d’« un ami sur lequel nous pouvons compter ».

Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dimanche soir sur les réseaux sociaux que la présidentielle russe n’avait « aucune légitimité », ajoutant que M. Poutine est « ivre de pouvoir et fait tout ce qu’il peut pour régner éternellement ».

Union européenne

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a déclaré lundi que la réélection de M. Poutine était basée sur « la répression et l’intimidation » et « (n’avait) pas été un scrutin libre et juste ». L’UE déclare parallèlement qu’elle ne reconnaîtra pas le résultat des élections « illégales » tenues dans les territoires ukrainiens sous contrôle russe.

Moldavie

« Nous ne pouvons parler d’élections libres et honnêtes quand les véritables opposants sont mis hors course, que certains sont emprisonnés, d’autres expulsés du pays, quand les représailles sont si fortes que les gens ont peur de s’exprimer, quand il ne reste rien de la presse libre », a déclaré la présidente de la Moldavie, Maia Sandu. « Ce n’est pas la démocratie et ce n’est pas ce que nous voulons construire ici ».

France

Paris a regretté lundi matin que « les conditions d’une élection libre, pluraliste et démocratique » n’aient « une nouvelle fois » pas été réunies en Russie. Le ministère français des Affaires étrangères a salué « le courage des nombreux citoyens russes ayant manifesté pacifiquement leur opposition à cette atteinte à leurs droits politiques fondamentaux ».

Allemagne

L’Allemagne a dénoncé « une élection sans choix » montrant « l’action infâme de Poutine contre son propre peuple ». En outre, a ajouté la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, « organiser de soi-disant élections dans certaines parties de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie est contraire au droit international ».

Royaume-Uni

La réélection de M. Poutine montre « l’ampleur de la répression » en Russie, a estimé lundi dans un communiqué le chef de la diplomatie britannique David Cameron. « Poutine élimine ses opposants politiques, contrôle les médias et s’autoproclame vainqueur. Ce n’est pas de la démocratie ».

Norvège

« La soi-disant élection en Russie n’a été conduite de manière ni libre ni équitable », a déclaré Espen Barth Eide, ministre des Affaires étrangères de Norvège, pays frontalier de la Russie. Il a dénoncé le fait qu’une partie du scrutin ait eu lieu dans une zone de l’Ukraine « illégalement occupée par la Russie » et a salué les Russes « qui osent encore œuvrer pour […] une Russie meilleure et différente ».

Pologne

La Pologne a jugé dimanche que « l’élection présidentielle en Russie n’est pas légale, libre et équitable ». Le scrutin s’est déroulé « dans un contexte de répressions sévères » et dans les régions occupées de l’Ukraine, en violation du droit international, selon son ministère des Affaires étrangères.

République tchèque

« Une farce et une parodie », a jugé dimanche sur X le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky, espérant qu’« un jour les Russes voteront lors d’un scrutin libre et démocratique ».

Italie

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a estimé dimanche sur X que « les élections en Russie n’ont été ni libres ni régulières » et « ont concerné également des territoires ukrainiens occupés illégalement ».