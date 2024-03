Depuis l’été dernier, l’armée ukrainienne a multiplié les attaques de drones contre la Russie, frappant de plus en plus loin dans le territoire russe pour répliquer aux attaques de Moscou contre son propre territoire.

Un mort et six blessés dans des frappes ukrainiennes en Russie

(Moscou) Une personne a été tuée et six autres blessées jeudi selon les autorités russes dans des frappes ukrainiennes visant la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, et les deux pays se sont mutuellement accusés d’attaques de drones.

Agence France-Presse

Les attaques de drones visant le territoire russe se multiplient ces derniers jours, à l’approche du scrutin présidentiel, prévu du 15 au 17 mars en Russie et qui doit voir le président Vladimir Poutine triompher pour un nouveau mandat de six ans.

L’armée ukrainienne a affirmé sur Telegram avoir abattu pendant la nuit 22 drones explosifs sur un total de 36 lancés par la Russie sur son voisin.

Le ministère russe de la Défense a de son côté assuré avoir détruit dans la nuit 14 drones ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod et celle de Koursk, elle aussi frontalière de l’Ukraine.

Dans la région de Belgorod, « selon de premières informations, un conducteur a été tué dans une frappe visant sa voiture », a écrit le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

Plus tard, il a ajouté que six personnes avaient été blessées par des frappes ukrainiennes dans d’autres endroits.

Dans la ville de Belgorod, deux maisons et un établissement médical ont été endommagés, selon la même source.

Mercredi, des dizaines de drones ukrainiens ont visé plusieurs régions russes, en ciblant notamment des sites d’infrastructure énergétique.

Depuis l’été dernier, l’armée ukrainienne a multiplié les attaques de drones contre la Russie, frappant de plus en plus loin dans le territoire russe pour répliquer aux attaques de Moscou contre son propre territoire.