2 articles Europe

Élections législatives au Portugal Chega : vent frais ou menace ?

On croyait le Portugal immunisé contre la montée de l’extrême droite. C’est de moins en moins vrai. Les élections législatives de dimanche devraient confirmer la montée en puissance du parti Chega et de son leader André Ventura, ancien commentateur sportif reconverti en politicien antisystème, prosécurité et anti-immigration. Vent frais pour les uns, menace pour les autres.