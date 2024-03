(Istanbul) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé vendredi en Turquie pour une visite au cours de laquelle il doit évoquer la guerre avec la Russie et la navigation en mer Noire avec son homologue Recep Tayyip Erdogan.

Fulya OZERKAN avec Victoria LUKOVENKO à Kharkiv Agence France-Presse

Les deux dirigeants doivent se rencontrer au palais de Dolmabahce à Istanbul et tenir une conférence de presse vendredi soir, selon le programme publié par la présidence turque.

Selon la présidence ukrainienne, les deux hommes discuteront de « la sécurité de la navigation en mer Noire, de la stabilité alimentaire mondiale et de la libération des prisonniers ukrainiens et des prisonniers politiques détenus par l’État russe ».

La Turquie, membre de l’OTAN, a cherché à maintenir de bonnes relations à la fois avec Moscou et Kyiv depuis l’attaque russe à grande échelle lancée contre l’Ukraine il y a deux ans. M. Erdogan se présente comme un intermédiaire entre les belligérants.

Une source diplomatique turque a déclaré à l’AFP vendredi qu’Ankara soulignera une nouvelle fois son « soutien ferme à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine, y compris en ce qui concerne la Crimée », annexée en 2014 par Moscou.

Dans les premières semaines de la guerre, la Turquie avait accueilli des pourparlers de paix entre Moscou et Kyiv, qui avaient échoué. Elle espère pouvoir les relancer.

« Les deux parties ont atteint la limite de ce qu’elles peuvent obtenir par la guerre », a estimé début mars le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, prônant l’instauration d’« un dialogue en vue d’un cessez-le-feu ».

Liens avec la Russie

La position stratégique de la Turquie en mer Noire et son contrôle du détroit du Bosphore lui confèrent un rôle militaire, politique et économique unique dans le conflit.

En juillet 2022, Ankara avait participé avec l’ONU à la négociation d’un accord entre Moscou et Kyiv sur l’exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire, dont la Russie s’est finalement retirée un an plus tard.

Depuis, Kyiv a lancé un autre itinéraire d’exportation qui longe la côte et évite les eaux internationales contestées.

La Turquie avait en revanche provoqué la colère de Moscou l’année dernière en permettant à des commandants du régiment ultranationaliste Azov, bête noire de Moscou, de rentrer en Ukraine, malgré un accord avec la Russie prévoyant qu’ils restent sur place jusqu’à la fin des hostilités.

Lors de sa visite, M. Zelensky s’est rendu vendredi « sur des chantiers navals où sont construites des corvettes pour [sa] marine » et devait rencontrer des entrepreneurs turcs du secteur de la défense, selon la présidence ukrainienne.

La rencontre entre MM. Zelensky et Erdogan intervient une semaine après la visite en Turquie du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui s’était entretenu avec son homologue turc, Hakan Fidan, lors d’un forum diplomatique à Antalya.

Le président russe Vladimir Poutine doit également se rendre en Turquie à une date qui n’a pas encore été fixée.

Les liens entre la Turquie et la Russie ont suscité la crispation des Occidentaux, qui accusent Ankara de faciliter le contournement des sanctions par Moscou en exportant certains biens vers la Russie.

Les États-Unis ont sanctionné plusieurs entreprises turques pour avoir aidé Moscou à acheter des marchandises susceptibles d’être utilisées par ses forces armées.

En Ukraine, le gouverneur ukrainien de la région de Kharkiv (Est), Oleg Synegoubov, a déploré sur Telegram la mort d’au moins deux personnes dans l’attaque de leur voiture par un drone de l’armée russe.

En Russie, deux personnes ont, elles, été tuées et une autre « grièvement blessée » dans une frappe de drones ukrainiens dans la région de Belgorod, selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov, la zone étant régulièrement visée par ce type d’attaques.