Guerre en Ukraine, jour 738 Nouvelles attaques russes, Zelensky veut des systèmes de défense aérienne

(Kyiv) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré samedi son appel à ses alliés occidentaux pour la fourniture de plus de systèmes de défense aérienne, et plus rapidement, après des attaques russes qui ont fait au moins onze morts, dont huit à Odessa.