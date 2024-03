(Vatican) Les ennuis respiratoires et de mobilité persistants continuent de nuire aux activités normales du pape François.

Mercredi, le souverain pontife a de nouveau demandé à un assistant de lire ses remarques lors de son audience générale hebdomadaire, comme il l’a fait plusieurs fois récemment.

De plus, il semblait incapable de gravir les quelques marches pour monter à bord de sa papamobile à la fin de son audience, même en s’agrippant aux rampes. Des personnes de son entourage ont rapidement ramené son fauteuil roulant et il s’est rassis.

Le Saint-Père a ensuite salué la foule avant d’être conduit hors de la place Saint-Pierre.

Mercredi de la semaine dernière, François s’est rendu à l’hôpital pour subir des tests diagnostiques qui n’ont pas été précisés et dont les résultats n’ont pas été dévoilés.

Cet hiver, il a souffert de temps à autre de ce que lui et le Vatican ont qualifié de rhume, de bronchite et de grippe.

À la fin de l’année dernière, François a subi un scanner qui a exclu une pneumonie, mais le pape âgé de 87 ans a quand même été contraint d’annuler un voyage à l’étranger en raison d’une grave bronchite infectieuse aiguë.

François a aussi souffert d’une fracture à un genou et d’une inflammation des ligaments qui l’ont poussé à utiliser un fauteuil roulant à partir de 2022. Mais il parvient généralement à se déplacer avec une canne ou un déambulateur.

Le pape argentin s’est fait retirer une partie d’un poumon alors qu’il était jeune à cause d’une infection respiratoire et il parle souvent à voix basse même lorsqu’il n’est pas malade. En 2021, on lui a retiré une partie de son côlon et l’année dernière, il a subi une intervention chirurgicale pour réparer une hernie abdominale et enlever le tissu cicatriciel intestinal.