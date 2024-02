(Tirana) En pleine tournée internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre mercredi en Albanie des dirigeants de l’Europe du Sud-Est pour réclamer leur soutien à son pays, en manque de munitions, tandis que la Russie gagne du terrain sur le front, deux ans après le début de l’invasion.

Le chef de l’État ukrainien est arrivé mardi soir dans la capitale albanaise, Tirana, après avoir effectué une visite en Arabie saoudite.

Il sillonne la planète ces dernières semaines pour rallier des soutiens à l’Ukraine dont les forces armées sont confrontées à un manque de munitions et d’armes, dans leur lutte contre l’avancée des soldats russes.

Avant de rencontrer les dirigeants de plusieurs pays de l’Europe du Sud-Est, qui se sont réunis pour l’occasion, M. Zelenski s’est entretenu avec le premier ministre albanais Edi Rama, « un ami indéfectible de l’Ukraine ». Et il a annoncé à l’issue de cette réunion que les deux parties envisageaient de renforcer leur coopération en matière de défense.

« Depuis les premiers jours de l’invasion massive, l’Albanie a soutenu l’Ukraine dans sa lutte pour la liberté et l’intégrité territoriale », a écrit le chef de l’État ukrainien sur X.

« Nous avons discuté aujourd’hui des besoins de l’Ukraine en matière de défense et de l’éventuelle fabrication en commun d’armes », a-t-il ajouté.

Il s’agit du premier déplacement de Volodymyr Zelensky dans ce pays des Balkans depuis le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022.

Les deux responsables ont ensuite rejoint le sommet auquel participent notamment le premier ministre croate Andrej Plenkovic, le président serbe Aleksandar Vucic, ainsi que la présidente kosovare Vjosa Osmani.

La Serbie est un des rares États européens qui ne se sont pas alignés sur les sanctions occidentales contre la Russie, mais M. Vucic a rencontré plusieurs fois M. Zelensky en marge des conférences internationales.

Membre de l’OTAN depuis 2009, l’Albanie est un fervent soutien de l’Ukraine, face à l’assaut russe, mais ses dirigeants sont restés discrets sur le sujet de la fourniture d’armes à ce pays.

« Chemin de la victoire »

Pendant son déplacement mi-février en Albanie, le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait à cet égard salué l’appui de Tirana à l’Ukraine.

« L’Albanie a été un des premiers pays qui a envoyé de l’aide militaire à l’Ukraine après l’agression russe, des armes, des munitions, des véhicules blindés », avait dit M. Blinken, ajoutant que ce pays figurait parmi les dix plus grands soutiens de l’Ukraine (proportionnellement à sa population).

Ce voyage dans les Balkans intervient au moment où le président Joe Biden essaye de faire débloquer par le Congrès américain une aide à l’Ukraine de 60 milliards de dollars US »

Sur le continent européen, une partie des pays de l’Union européenne est prête à se rallier à une initiative tchèque pour acheter des munitions produites en dehors de l’Europe et les réexpédier vers Kyiv.

M. Zelensky répète régulièrement que son pays a désespérément besoin du soutien continu et sans retard des Occidentaux pour vaincre la Russie.

En Europe, un débat houleux a été provoqué par le président français Emmanuel Macron qui a agité lundi soir le spectre de l’éventuel envoi de troupes au sol en Ukraine, à l’issue d’une réunion avec ses homologues européens à Paris.

Washington ainsi que Berlin, Londres et d’autres alliés européens de Kyiv y ont opposé mardi une fin de non-recevoir.

« Le président Biden a été clair sur le fait que les États-Unis n’enverront pas de soldats combattre en Ukraine », a lancé mardi Adrienne Watson, la porte-parole adjointe du Conseil de sécurité nationale. M. Biden estime que « le chemin de la victoire » passe par une aide militaire pour l’instant bloquée par le Congrès, a-t-elle ajouté.

Le Kremlin a de son côté jugé qu’il n’était « absolument pas dans l’intérêt de ces pays » d’envoyer des troupes en Ukraine et a mis en garde contre, dans ce cas, un conflit direct « inévitable » entre l’OTAN et la Russie.

Après s’être retirée il y a une dizaine de jours de sa ville forteresse d’Avdiïvka (est), l’armée ukrainienne a confirmé lundi et mardi son retrait de trois villages voisins, Lastotchkyné, Sieverné et Stepové, plus à l’ouest.