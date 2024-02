(Moscou) Le porte-parole du Kremlin a prévenu mardi qu’envoyer des troupes en Ukraine ne serait « pas dans l’intérêt » des Occidentaux, répondant aux propos du président français Emmanuel Macron, qui a estimé que cela ne pouvait pas « être exclu ».

Agence France-Presse

« Ce n’est absolument pas dans l’intérêt de ces pays. Ils doivent en être conscients », a déclaré Dmitri Peskov à des journalistes, jugeant que le simple fait d’évoquer cette possibilité constituait « un nouvel élément très important » dans le conflit.

Le Kremlin a toutefois noté qu’il n’y avait « pas de consensus » sur le sujet chez les Occidentaux.

Interrogé sur le risque d’un conflit direct entre l’OTAN et la Russie, en cas de présence militaire en Ukraine, Dmitri Peskov a répondu que « dans ce cas, nous ne devrions pas parler de probabilité, mais d’inévitabilité ».

Lundi, Emmanuel Macron avait estimé que l’envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne devait pas « être exclu » à l’avenir, tout en estimant lui aussi qu’il n’y avait « pas de consensus » à ce stade.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre », avait-il expliqué à l’issue d’une conférence internationale de soutien à l’Ukraine.

Varsovie et Prague contre l’envoi de soldats en Ukraine

Les premiers ministres polonais et tchèque ont déclaré mardi ne pas envisager d’envoyer de soldats en Ukraine, mais ont insisté sur la nécessité que tous les pays européens soutiennent « au maximum » Kyiv dans son effort de guerre.

Donald Tusk et Petr Fiala, réunis à Prague juste avant une rencontre, plus tard dans la journée, avec leurs homologues hongrois et slovaque dans le format dit Groupe de Visegrad, ont commenté les propos tenus la veille par le président français Emmanuel Macron.

« On n’envisage pas d’envoyer nos troupes en Ukraine et nous avons sur ce point une position commune » avec la République tchèque, a déclaré M. Tusk lors d’une conférence de presse avec M. Fiala.

« Aujourd’hui, nous devrions nous concentrer, comme l’ont fait les gouvernements polonais ou tchèque, à soutenir l’Ukraine au maximum dans son effort militaire », a estimé M. Tusk.

Les deux chefs de gouvernement ont évoqué leur « point de vue parfaitement commun » sur l’agression russe et se sont entendus sur l’initiative tchèque d’achats communs dans des pays tiers de munitions destinées à Kyiv, que M. Tusk a promis de soutenir.

« Il est de notre devoir moral, politique, mais aussi de notre intérêt évident de soutenir l’Ukraine dans sa défense contre l’agression russe », a insisté M. Tusk.

M. Fiala avait présenté l’initiative tchèque la veille, à Paris, lors d’une conférence internationale de soutien à l’Ukraine.

« Si tous les pays de l’UE s’engageaient à aider l’Ukraine comme le font la Pologne ou la République tchèque, il ne serait peut-être pas nécessaire de discuter d’autres formes de soutien à l’Ukraine », a insisté M. Tusk.

Les deux chefs de gouvernement ont exprimé leur soutien à l’idée de la saisie des fonds russes à travers le monde, évoquant une somme globale de « 300 milliards de dollars » qui pourraient soutenir l’Ukraine « au moins pour ce qui est du côté financier ».

Interrogé à l’issue de la conférence à Paris sur la possibilité que des pays occidentaux décident d’envoyer des troupes sur le sol ukrainien, M. Macron a estimé qu’il n’y avait pas de consensus actuellement « pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu », a-t-il déclaré.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre », a expliqué le président français, marquant une très nette évolution de sa position sur le sujet.

L’envoi de troupes n’est « pas d’actualité pour l’instant »

L’envoi de troupes en Ukraine n’est « pas d’actualité » pour le moment, a déclaré mardi sans l’exclure le premier ministre suédois Ulf Kristersson, dont le pays va devenir le 32e membre de l’OTAN.

« Ce n’est pas du tout d’actualité pour l’instant », a-t-il affirmé sur la chaîne publique suédoise SVT en réaction aux propos du président français Emmanuel Macron.

« Pour l’instant, nous sommes occupés à envoyer du matériel avancé à l’Ukraine (et ce) de différentes manières », a souligné le chef du gouvernement suédois.

Stockholm a annoncé le 20 février une aide militaire record (le 15e paquet) à Kyiv sous forme d’équipements d’un montant de 633 millions d’euros incluant des munitions d’artillerie, des navires de guerre, des systèmes antiaériens et des grenades, que le pays en guerre réclame sans relâche.

« Il n’y a pas de demande » côté ukrainien pour des troupes au sol, a fait valoir Ulf Kristersson. Donc « la question n’est pas d’actualité », a-t-il insisté, sans toutefois exclure cette possibilité à l’avenir.

« En revanche, les traditions d’engagement des pays » sur la scène internationale diffèrent entre elles, et « la tradition française n’est pas la tradition suédoise », a estimé le premier ministre sur SVT.

Si elle contribue aux forces internationales de maintien de la paix, la Suède n’a plus connu de guerre depuis un conflit contre la Norvège en 1814.

Ces commentaires interviennent au lendemain du vote du Parlement hongrois approuvant l’entrée de la Suède dans l’OTAN, pratiquement deux ans après le début du processus d’adhésion.

Stockholm, désireuse de rejoindre l’Alliance atlantique depuis l’invasion russe de l’Ukraine, va en devenir le 32e membre et ainsi mettre fin à plus de 200 ans de non-alignement militaire.

« La Suède est prête à assumer ses responsabilités en matière de sécurité euroatlantique », avait réagi Ulf Kristersson après le vote hongrois.