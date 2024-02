(Berlin) Le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé mardi qu’« aucun soldat » ne serait envoyé en Ukraine par des pays d’Europe ou de l’OTAN, rejetant cette éventualité évoquée la veille par le président français Emmanuel Macron.

Agence France-Presse

M. Scholz a jugé lors d’une conférence de presse que « ce qui a été décidé entre nous dès le début continue à être valide pour l’avenir », à savoir « qu’il n’y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé ni par les États européens ni par les États de l’OTAN sur le sol ukrainien ».

« Il est important de toujours s’assurer de cela », a-t-il ajouté à Fribourg-en-Brisgau, estimant qu’il y avait « une très grande unanimité sur cette question » parmi les pays alliés de l’Ukraine.

M. Scholz réagissait aux déclarations lundi d’Emmanuel Macron. Le président français a estimé, lui, que l’envoi de troupes au sol en Ukraine ne devait pas « être exclu » à l’avenir, tout en estimant qu’il n’y avait « pas de consensus » à ce stade sur le sujet.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre », a-t-il expliqué lundi à l’issue d’une conférence internationale de soutien à l’Ukraine, à laquelle participait aussi le chancelier allemand.

Cette conférence organisée à la hâte par le président français, en présence de vingt-sept autres pays, est intervenue à un moment critique pour l’Ukraine, sur la défensive face à l’armée russe, après l’échec de sa contre-offensive l’an dernier, et dans l’attente d’armes occidentales supplémentaires.

« Pas raisonnable »

Le chef d’État français a paru aussi implicitement s’en prendre à des pays comme l’Allemagne, qui pendant longtemps ont été réticents à livrer certaines armes à Kyiv.

« Beaucoup de gens qui disent “Jamais, jamais” aujourd’hui étaient les mêmes qui disaient “Jamais des tanks, jamais des avions, jamais des missiles à longue portée” il y a deux ans », a dit Emmanuel Macron.

« Je vous rappelle qu’il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient : nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Aujourd’hui ils disent : il faut faire plus vite et plus fort », a encore ajouté le président français.

L’Allemagne a longtemps hésité avant de se résoudre l’an dernier à envoyer des chars de combat à l’Ukraine.

Et son ancienne ministre de la Défense, Christine Lambrecht, s’était attiré de nombreux sarcasmes après avoir proposé d’envoyer 5000 casques à l’Ukraine, juste avant le début de l’offensive russe il y a deux ans, alors que Kyiv réclamait des armes.

Les tensions apparentes sur le sujet des livraisons d’armes entre Berlin et Paris ont été aussi alimentées lundi par des propos d’Olaf Scholz peu avant la tenue de la conférence à Paris.

Le chancelier avait refusé de suivre l’exemple de la France et du Royaume-Uni sur l’envoi de missiles longue portée à Kyiv, estimant que cela ne « serait pas raisonnable », car cela pourrait « impliquer » directement l’Allemagne dans la guerre déclenchée par la Russie.