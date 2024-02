Guerre en Ukraine, jour 724 Zelensky réclame des armes de longue portée

(Munich et Kyiv) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé samedi un appel pressant à ses alliés occidentaux pour qu’ils livrent plus d’équipements militaires au pays, en insistant sur les armes de longue portée, après l’une des victoires russes les plus significatives dans l’est de l’Ukraine.