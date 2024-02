PHOTO JOHN MACDOUGALL, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche) et le chancelier allemand Olaf Scholz (à droite) posent après avoir signé un accord bilatéral sur les engagements de sécurité et le soutien à long terme, avec en arrière-plan le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba (à gauche) et la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena. Baerbock (au centre) et le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius (à droite), à la chancellerie de Berlin, le 16 février.