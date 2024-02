Guerre en Ukraine, jour 719 Moscou en voie de prendre militairement le dessus, selon la Norvège

(Oslo) La Russie est en train de prendre militairement le dessus en Ukraine grâce à un réservoir de forces plus grand et au soutien matériel de pays comme la Corée du Nord et la Chine, a averti le renseignement norvégien lundi.