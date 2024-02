(Londres) Le roi Charles III a présenté samedi ses « plus sincères remerciements » aux personnes lui ayant adressé des messages de soutien, dans son premier communiqué depuis le diagnostic de son cancer.

Agence France-Presse

« Je souhaiterais exprimer mes plus sincères remerciements pour les nombreux messages de soutien et les bons vœux que j’ai reçus ces derniers jours », a écrit Charles III. « Comme le savent tous ceux touchés par un cancer, des pensées bienveillantes comme celles-ci constituent les plus grands des réconforts et des encouragements », a ajouté le souverain de 75 ans.

Le communiqué a été publié sur le site internet et le compte X de la famille royale britannique.

« Il est également réconfortant d’entendre dans quelle mesure le fait d’avoir partagé mon diagnostic a aidé à favoriser la sensibilisation du grand public et à mettre en lumière le travail de toutes ces organisations qui soutiennent les patients atteints de cancer et leurs familles à travers le Royaume-Uni et le reste du monde. »

« Mon admiration de toujours pour leur soin et leur dévouement inlassables est d’autant plus grande que j’en fais personnellement l’expérience », ajoute le message signé « Charles R. ».

Moins de 18 mois après avoir accédé au trône, le souverain a débuté lundi son traitement contre une forme de cancer qui n’a pas été précisée.

On sait que la maladie a été détectée lors d’une intervention récente pour une hypertrophie bénigne de la prostate mais qu’il ne s’agit pas d’un cancer de la prostate.

S’il va poursuivre certaines de ses fonctions administratives, il va s’absenter de la vie publique pour une durée indéterminée.