PHOTO MSTYSLAV CHERNOV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Kyiv) Deux civils ukrainiens ont été abattus dans leur village, frontalier de la Russie, lors d’une incursion d’un groupe de soldats russes, ont annoncé les autorités locales.

Agence France-Presse

L’attaque s’est produite dans la région de Sumy, à l’intérieur d’une zone de cinq kilomètres bordant la frontière avec la Russie, que Kyiv avait demandé aux habitants d’évacuer.

« Ce matin, un groupe ennemi de reconnaissance et de sabotage a brutalement et cyniquement tué par balles un de nos frères et une de nos sœurs », a déclaré l’administration régionale dans un communiqué.

Cela s’est passé dans le village d’Andriivka, à 4 km de la frontière avec la région russe de Koursk, a-t-elle précisé.

Bien que peu fréquentes, ce genre d’attaque a lieu de temps à autre depuis le début de la guerre.

Les autorités ukrainiennes ont renouvelé samedi leur appel aux habitants de ces zones à quitter leur village. « Les terroristes russes continuent à tuer des civils. En quittant ces zones dangereuses, vous sauverez votre vie », a déclaré le gouverneur de la région de Sumy, Volodymyr Artyukh.

Par ailleurs, trois autres civils ont été tués dans des attaques russes dans l’est et le sud du pays, ont indiqué samedi les autorités locales.

Une personne a été tués par un explosif lancé par un drone à Beryslav, sur le Dniepr, dans la région de Kherson (Sud), et deux par une attaque d’artillerie dans la région de Donetsk (est).

Moscou n’a pas fait de commentaire, mais nie depuis le début de la guerre s’en prendre aux civils, en dépit des nombreuses preuves du contraire. Selon les Nations unies, au moins 10 000 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre.