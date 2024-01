PHOTO NICOLE TUNG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Kyiv) L’armée russe a réussi à entrer pour la première fois dans la ville ukrainienne d’Avdiïvka, point chaud des combats dans l’Est, mais a été repoussée, a affirmé mercredi son maire à l’AFP, nouvelle illustration des assauts répétés de Moscou dans le Donbass.

Agence France-Presse

« Des groupes de sabotage et de reconnaissance russes sont entrés dans la partie sud d’Avdiïvka, mais ils ont été repoussés », a déclaré Vitaly Barabach, estimant que la situation était « difficile, mais sous contrôle ».

« Ils n’y sont plus à l’heure actuelle, l’armée ukrainienne les a délogés et a repris ses positions », a-t-il assuré, mais « l’ennemi continue d’attaquer ».

Vitaly Barabach a confirmé qu’il s’agissait de la « première » incursion des forces russes dans cette cité industrielle de la région de Donetsk. Mais il n’a pas indiqué quand elle avait eu lieu ni combien de temps elle avait duré.

Les forces russes tentent depuis des mois d’encercler Avdiïvka, où les soldats ukrainiens sont retranchés dans des positions fortifiées.

Il s’agit de l’un des épicentres des combats depuis l’échec de la contre-offensive ukrainienne de l’été dernier.

La ville était brièvement tombée en juillet 2014 aux mains des séparatistes prorusses armés par Moscou, avant de revenir sous contrôle ukrainien. En grande partie détruite, elle est devenue un symbole de la résistance ukrainienne.

Quelque 1078 civils y vivent encore, malgré les bombardements incessants, selon son maire.

Depuis l’automne et l’échec de la contre-offensive ukrainienne, l’armée de Moscou a repris l’initiative, notamment sur le front est.

Neuf blessés à Kharkiv dans de nouvelles frappes nocturnes russes

Au moins neuf personnes ont été blessées par des frappes russes dans la nuit de mardi à mercredi à Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a annoncé le gouverneur régional, au lendemain de bombardements ayant fait 18 morts dans le pays.

« Vers 22 h heure locale (15 h heure de l’Est), l’ennemi a tiré sur […] Kharkiv » avec « des missiles S-300 », a expliqué sur Telegram Oleg Synegoubov, le responsable ukrainien de la région éponyme.

« L’attaque a fait neuf blessés, dont un enfant, une fillette de 4 ans, qui a été soignée sur place », a-t-il déploré, précisant que « quatre personnes ont été hospitalisées : deux hommes et deux femmes ».

Au cours de cette attaque, des maisons, mais aussi des installations de télécommunication ont été endommagées, selon cette même source.

PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE Kharkiv, le 24 janvier 2024

Au début de l’invasion russe en février 2022, les forces russes ont tenté, sans y parvenir, de conquérir Kharkiv. Puis elles ont été forcées de se replier de presque toute la région éponyme.

Mais l’armée russe bombarde très régulièrement la ville de près d’un million et demi d’habitants avant la guerre et elle mène une offensive dans la région depuis l’été, visant en particulier à réoccuper le district de Koupiansk.

PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE Kharkiv, le 24 janvier 2024

Dans la région méridionale de Kherson, partiellement occupée par la Russie, les autorités régionales ont annoncé mercredi la mort de cinq civils la veille dans plusieurs frappes russes.

Six personnes ont été blessées dans ces attaques, selon le gouverneur Oleksandre Prokoudine, qui commentait la situation sur les réseaux sociaux.

Depuis la fin décembre 2023, la Russie a multiplié les bombardements d’ampleur sur de nombreuses villes ukrainiennes, dont la capitale Kyiv, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés.

En représailles, l’Ukraine a attaqué avec des drones et des missiles des villes russes, en particulier Belgorod, et appelé ses soutiens occidentaux à lui fournir plus de munitions et de systèmes antiaériens.

L’armée ukrainienne a juré mercredi qu’elle continuerait à viser la région de Belgorod et l’aviation militaire russe pour se protéger des bombardements, quelques heures après l’écrasement d’un avion de transport Il-76 près de la frontière avec l’Ukraine.

Dans un communiqué publié quelques heures après l’écrasement, mais qui n’en fait aucune mention, l’armée a promis de continuer à « détruire les engins de livraison et contrôler l’espace aérien afin d’éliminer la menace terroriste, y compris dans la zone de Belgorod-Kharkiv » afin de lutter contre les frappes russes en Ukraine.

Dans la matinée, les autorités russes ont dit que quatre drones ukrainiens avaient été abattus dans la région d’Orel (environ 300 km au sud de Moscou) et un autre près de Belgorod.