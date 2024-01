(Londres) Le passage de la tempête Isha a fait deux morts sur les routes au Royaume-Uni, où des dizaines de milliers de foyers sont encore privés d’électricité lundi, tout comme en Irlande.

Agence France-Presse

La police écossaise a lancé un appel à témoins lundi après la mort d’un automobiliste de 84 ans dimanche soir à la suite d’une collision avec un arbre à terre près d’Édimbourg.

En Irlande du Nord, un sexagénaire qui conduisait une camionnette est mort dans une collision impliquant un autre véhicule et un arbre au sol dimanche soir, selon la police.

En Irlande, plus de 155 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité lundi en milieu de journée, selon le gestionnaire du réseau, ESB, après un pic à 235 000 lundi matin.

Selon le média public irlandais RTE, environ 150 vols — soit 25 % du trafic — ont été annulés dimanche à l’aéroport de Dublin, mais le trafic a pu reprendre lundi matin.

En Irlande du Nord, 24 000 clients sont privés de courant lundi en milieu de journée, selon le gestionnaire du réseau, qui indique avoir rétabli l’électricité à 30 000 clients.

PHOTO LIAM MCBURNEY, ASSOCIATED PRESS Belfast en Irlande du Nord, le 21 janvier 2024

Des arbres aux impressionnantes branches tortueuses de la route Dark Hedges, rendus célèbres par la série Games of Thrones ont en outre été endommagés et trois d’entre eux mis à terre par la tempête, selon un responsable du site.

Dans toute la Grande-Bretagne, 46 500 clients étaient encore privés de courant lundi à la mi-journée, et 323 000 ont été raccordés, selon l’Energy Network association.

Une alerte rouge aux vents violents a été déclenchée dans la nuit en Écosse, où aucun train n’a circulé lundi matin en raison de chutes d’arbres sur les voies et d’inondations. La reprise du trafic est prévue dans la journée.

« Des centaines de techniciens sont déjà dehors, armés de tronçonneuses », a indiqué un porte-parole du réseau ferré Network Rail.

Des dizaines d’écoles ont en outre été fermées en Écosse.

Selon le Met Office, agence météo britannique, des vents jusqu’à 160 km/h ont été relevés dans le nord-est de l’Angleterre.

Isha est la neuvième tempête baptisée d’un nom depuis le mois de septembre.

Après Isha, la tempête Jocelyn doit amener avec elle pluie et vents violents sur l’Irlande et le Royaume-Uni mardi et mercredi.