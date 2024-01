La Presse en Ukraine L’angoisse d’une guerre sans fin

Après l’échec de la contre-offensive d’été, les soldats ukrainiens déployés sur le front de l’Est se débattent désormais contre les températures glaciales, une pénurie de munitions et l’omniprésence d’un redoutable nouveau type de drones. Et vivent dans l’angoisse d’un front gelé, non seulement pour l’hiver, mais pour des années.