En cas d’incapacité Les princes Andrew et Harry ne peuvent plus remplacer le roi Charles

(Londres) Les princes Andrew et Harry, tous deux en retrait de la famille royale britannique, ont perdu leur rôle de remplaçants potentiels du roi Charles III ou « conseillers d’État » en cas d’absence et maladie, en vertu d’une loi datant de fin 2022 passée alors inaperçue, évoquée vendredi par The Times.