France Macron multiplie les annonces pour décliner son ambition de « réarmement » du pays

(Paris) Emmanuel Macron a multiplié les annonces mardi lors d’une conférence de presse aux accents volontaristes pour promettre « une France plus juste et plus forte » autour de son concept de « réarmement », en insistant sur la jeunesse avec le retour de l’uniforme à l’école et la régulation des écrans.