(Kyiv) Des bombardements russes ont fait deux morts à Kherson, grande ville du sud de l’Ukraine ciblée quasi quotidiennement, a indiqué vendredi le gouverneur régional, Oleksandre Prokoudine.

« Les occupants ont tapissé les rues de la ville avec de l’artillerie », a-t-il écrit sur Telegram, partageant des images de voitures incendiées et de corps au sol.

« Une femme est morte sur les lieux » et un « corps brûlé » a été retrouvé dans l’un des véhicules, a-t-il précisé.

Seul le fleuve Dniepr, barrière naturelle, sépare Kherson de l’armée de Moscou, qui bombarde la ville de façon intense.

Elle avait été reprise par les forces de Kyiv en novembre 2022, après plusieurs mois aux mains des troupes russes.

De l’autre côté de la ligne de front, dans l’est de l’Ukraine occupée par la Russie, les autorités locales ont affirmé que deux personnes, dont un soignant, avaient été tuées et six autres blessées vendredi par une frappe de drone ukrainienne.

« Un drone des forces armées ukrainiennes a frappé une ambulance », a affirmé sur Telegram Ivan Prikhodko, le maire de Gorlivka, une ville contrôlée par la Russie depuis 2014 et située à une quarantaine de kilomètres de Donetsk.

Selon cette source, l’attaque a eu lieu alors que des secouristes prenaient en charge des blessés touchés par une frappe, menée plus tôt contre des installations électriques dans le nord de Gorlivka.

Un urgentiste et un employé d’une entreprise de fourniture d’électricité sont morts et « six autres habitants » ont reçu des blessures « de gravité diverse », toujours selon le maire.

Il a publié une photo montrant une ambulance à la carrosserie cabossée et avec une porte arrachée.

La ville de Gorlivka, située près du front, est régulièrement touchée par des bombardements depuis le début du conflit entre Kyiv et des séparatistes prorusses en 2014, puis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022.