Le nouveau premier ministre français Gabriel Attal et le président Emmanuel Macron

(Paris) Qui occupera les postes clés, de Bercy au Quai d’Orsay ? Deux jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, la distribution des rôles de l’équipe gouvernementale s’accélère et les premières annonces pourraient tomber jeudi après-midi.

Anne RENAUT Agence France-Presse

Le nouveau premier ministre s’est de nouveau rendu à l’Élysée à 14 h, en compagnie de son directeur de cabinet Emmanuel Moulin, pour un entretien potentiellement décisif avec Emmanuel Macron, avec lequel il a déjà longuement échangé mardi et mercredi, a constaté l’AFP.

Gabriel Attal a aussi commencé à appeler les heureux élus pour les informer de leur prochaine nomination ou reconduction au gouvernement, croit savoir un conseiller de la majorité.

Le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, devrait annoncer dans la foulée la composition du gouvernement depuis le perron de l’Élysée, comme le veut la tradition, avant le départ d’Emmanuel Macron à Chantilly (Oise).

Le président est attendu à 19 h 45 à un évènement, Destination France, voué à promouvoir les investissements dans le tourisme en France.

Selon une source proche des tractations, le duo exécutif pourrait opter pour une annonce en deux temps : une première salve rapide concernant les ministres de plein exercice dès jeudi, une seconde, ultérieure, complétant la distribution avec les secrétaires d’État.

Si ce scénario se confirme, le premier Conseil des ministres du gouvernement Attal pourrait se tenir dès vendredi matin, l’entourage du président ayant martelé sa volonté d’aller vite.

Incertitude à Bercy

En parallèle de ces délicats arbitrages, Gabriel Attal, qui a dîné avec le président mercredi, va commencer à recevoir jeudi les partenaires sociaux, ainsi que les organisations d’élus. Vendredi, il déjeunera avec les chefs des groupes parlementaires de la majorité à l’Assemblée et au Sénat.

Après un premier déplacement mardi sur le front des inondations dans le Nord puis un autre mercredi consacré à la sécurité, il devait en outre en effectuer un troisième jeudi dans son nouveau costume, selon son entourage.

À Ermont (Val-d’Oise) mercredi, iI était accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui « est assuré de rester à Beauvau comme il le souhaitait » après avoir « eu un échange avec le président qui lui a redit sa confiance », selon une source proche du ministre de l’Intérieur.

Après avoir vu son nom circuler pour Matignon, Sébastien Lecornu devrait conserver le portefeuille des Armées.

Bruno Le Maire, autre poids lourd du gouvernement, est aussi donné restant à Bercy… sauf surprise de dernière minute. Il pourrait alors rejoindre le ministère des Affaires étrangères, autre poste très convoité dont l’actuelle titulaire, Catherine Colonna, semble en sursis.

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti devrait conserver son maroquin. Des pronostics à prendre avec des pincettes toutefois, car des noms circulent pour tous les portefeuilles.

Plus jeune premier ministre de la République, Gabriel Attal tient-il au maintien de ces ministres de poids, plus expérimentés que lui et qui pourraient contester son autorité ? Réponse dans les prochaines heures.

Dans l’immédiat, il a commencé à composer son cabinet. Emmanuel Moulin, son directeur de cabinet qui est l’ancien directeur du Trésor, est un ami du ministre des Finances Bruno Le Maire mais aussi du très influent secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler.

Qui à l’Éducation ?

Un homme que Gabriel Attal a bien connu à Bercy lorsqu’il était ministre des Comptes publics. Deux personnalités de sa garde rapprochée, Fanny Anor et Maxime Cordier, ont en outre été nommés jeudi au Journal officiel respectivement directrice adjointe de cabinet et conseiller spécial. En attendant que le soient d’autres fidèles, dont son conseiller communication Louis Jublin.

Gabriel Attal « sera capable d’aller arracher des décisions auprès d’Emmanuel Macron » en déduisait jeudi le député Renaissance Patrick Vignal sur Radio J.

Il bénéficie d’une popularité qui ne se dément pas, avec un taux de 53 % de satisfaction, dans un sondage Ifop-Fiducial publié jeudi.

Son ancien poste à l’Éducation nationale, hautement stratégique dans le « réarmement » civique prôné par le chef de l’État, pourrait donner lieu à un jeu de chaises musicales au gouvernement. Dans la ronde des candidats potentiels, la ministre Sports Amélie Oudéa-Castéra en lice pour décrocher la timbale, avec un portefeuille élargi. La ministre des Solidarités Aurore Bergé est aussi régulièrement citée.

L’exécutif doit trouver un difficile équilibre pour la composition d’une équipe gouvernementale, que certains voudraient plus resserrée, en jonglant avec des exigences multiples : respecter la parité, ne pas négliger les alliés du MoDem et Horizons, sans oublier les secteurs soucieux d’avoir un ministre pour les représenter.

Un cadre du camp présidentiel évoque les départs possibles du porte-parole du gouvernement Olivier Véran, ou du ministre des Transports Clément Beaune tombé en disgrâce à cause de ses réticences ouvertes sur la loi immigration.

Comme lui, plusieurs autres ministres de l’aile gauche de la macronie ont exprimé à des degrés divers leur désaccord face au virage à droite opéré à l’occasion du vote de ce texte.