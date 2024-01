France À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune premier ministre

(Paris) Gabriel Attal est devenu mardi à 34 ans le plus jeune premier ministre de l’histoire de la République, et a d’emblée promis « audace » et « mouvement » à Emmanuel Macron qui compte sur lui pour donner un nouvel élan à un quinquennat en quête perpétuelle de souffle.