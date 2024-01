(Kyiv) Au moins quatre personnes ont été tuées dans des bombardements russes dans l’est et le centre de l’Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités ukrainiennes, après plusieurs jours d’attaques massives de Moscou qui ont fait des dizaines de morts et de blessés.

Dans la région de Kirovograd, une attaque russe au missile « sur une installation industrielle » a fait un mort et « huit blessés » à Kropyvnytskiï, a indiqué sur Telegram le gouverneur Andriï Raïkovytch.

L’opérateur national Ukrenergo a reconnu dans un communiqué que l’une de ses infrastructures avait été « endommagée ».

« Des lignes électriques à haute tension ont été coupées à la suite de l’attaque. Des consommateurs domestiques et les chemins de fer sont privés d’électricité », a précisé Ukrenergo, qui a toutefois assuré que la situation était « sous contrôle ».

Dans la région méridionale de Kherson, un habitant de 61 ans est décédé à la suite d’une frappe russe à Stanislav, a déploré de son côté le gouverneur régional, Oleksandre Prokoudine.

Sur la ligne de front est, près de Donetsk, une frappe russe a fait un mort et un blessé à Katerynivka, selon Vadym Filachkine, le gouverneur de la région éponyme.

La veille, des attaques russes ont tué une personne et blessé trois autres dans la région de Donetsk, épicentre de combats actuels et où les forces de Moscou ont visé 11 villages, a déploré sur Telegram jeudi le ministère ukrainien de l’Intérieur.

Des immeubles résidentiels ou encore un gazoduc et une ligne électrique ont été endommagés, selon cette source.

Si les frappes russes de mardi visant Kyiv, ses environs et Kharkiv avaient pour but notamment, selon les experts, de toucher des usines de production d’armes, l’armée russe mène toujours en parallèle une campagne à bas feux de bombardements sur des installations énergétiques ukrainiennes, en plein hiver.

Par ailleurs, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk a annoncé que deux personnes ont été blessées jeudi par des tirs d’artillerie russe à Nikopol, une ville située le long du fleuve Dniepr qui fait office de ligne de front naturelle entre les armées ukrainienne et russe dans cette zone.

Ces frappes interviennent quelques jours après des bombardements massifs russes sur plusieurs villes d’Ukraine, dont sa capitale Kyiv, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés.

Une femme de 84 ans a d’ailleurs succombé à ses blessures à l’hôpital, a indiqué jeudi le parquet régional de Kharkiv, faisant passer le bilan total des frappes de mardi à six morts dans le pays.

En territoire ukrainien occupé par la Russie, une femme a été tuée et un homme sauvé des décombres d’un immeuble à Donetsk, touché par une frappe ukrainienne, ont indiqué jeudi sur Telegram les secours locaux.

Arrestations en Moldavie de passeurs aidant des Ukrainiens à fuir l’armée

L’Ukraine a annoncé jeudi l’arrestation en Moldavie de passeurs aidant des Ukrainiens, appelés sous les drapeaux, à fuir leur pays, en plein débat sur la nécessité de renforcer les rangs de l’armée pour combattre l’armée russe.

La police ukrainienne a indiqué sur Telegram qu’il s’agissait d’une opération commune avec les forces de l’ordre moldaves. Les deux passeurs moldaves ont été arrêtés alors qu’ils transportaient quatre réfractaires à la conscription militaire en Ukraine.

« Les criminels amenaient les hommes en âge de servir dans l’armée depuis la région (ukrainienne) d’Odessa jusqu’à la frontière avec la Transdniestrie », un territoire séparatiste prorusse en Moldavie, selon la même source.

« De là, ils les conduisaient le long de sentiers forestiers évitant les postes de contrôle […] et ont emmené leurs clients jusqu’à la capitale de la Moldavie » Chisinau, poursuit la police ukrainienne, qui dit que les passeurs monnayaient leurs services entre 4500 et 5000 dollars et trouvaient leur clientèle via des chaînes de messagerie Telegram.

Depuis le début de l’invasion russe, il y a près de deux ans, les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans n’ont pas le droit de quitter le territoire, sauf autorisation spéciale.

Les déserteurs sont passibles de peines allant jusqu’à douze ans de prison, tandis que les réfractaires au service risquent cinq ans de détention.

Après deux ans de combats meurtriers et notamment l’échec d’une vaste contre-offensive durant l’été 2023 contre l’armée russe, les forces ukrainiennes ont besoin de remplir leurs rangs.

Parallèlement, des voix s’élèvent dans la société pour réclamer une rotation des troupes déployées en démobilisant celles sur le front depuis longtemps et en enrôlant de nouveaux soldats, qu’il s’agisse de volontaires ou d’appelés. Certains réclament également des mesures pour encourager les Ukrainiens de l’étranger à rentrer combattre pour leur pays.

Un texte pour réglementer ces questions est actuellement entre les mains des parlementaires ukrainiens.