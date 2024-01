Guerre en Ukraine, jour 679 Échange de plus de 230 prisonniers de guerre en pleine escalade des hostilités

(Moscou) La Russie et l’Ukraine ont annoncé mercredi avoir échangé plus de 230 prisonniers de guerre, une première officiellement depuis plusieurs mois, en pleine escalade des frappes effectuées par ces deux pays. Deux régions russes, frontalières de l’Ukraine, et la Crimée annexée par Moscou ont été visées mercredi matin et dans la nuit par des frappes ukrainiennes, ont indiqué les autorités russes, au lendemain d’un bombardement massif de Kyiv par la Russie.