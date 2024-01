(Kyiv) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis dans son discours pour la nouvelle année de « ravager » les forces russes en Ukraine, où de nouvelles frappes à Donetsk et Odessa dans la nuit de dimanche à lundi ont fait cinq morts.

Agence France-Presse

Moscou et Kyiv voient une escalade des violences ces derniers jours avec une attaque sans précédent qui a fait 24 morts samedi à Belgorod, en Russie, succédant à une attaque de missiles contre l’Ukraine vendredi, qualifiée de « massive » par Kyiv, et qui a fait une quarantaine de morts.

La capitale ukrainienne Kyiv observe un jour de deuil lundi pour les victimes de cette attaque, qui se montent à 19 dans la ville, a indiqué la municipalité.

Quatre personnes ont été tuées et 13 blessées, dont des journalistes, lors d’une frappe ukrainienne au cours du Nouvel An sur la ville de Donetsk, sous contrôle de Moscou dans l’Est de l’Ukraine, a annoncé lundi un responsable installé par la Russie.

Selon Denis Pouchiline, à la tête de la « république » de Donetsk, les forces ukrainiennes ont visé le centre de ce bastion prorusse à l’aide de bombes à sous-munitions.

Il avait rapporté plus tôt dans la soirée des « bombardements massifs » dans plusieurs districts de Donetsk qui avaient causé sept blessés.

Dans le sud de l’Ukraine, le gouverneur d’Odessa Oleg Kiper a rapporté qu’« une personne est morte en résultat d’une attaque ennemie », et signalé trois blessés, dans des messages sur Telegram.

Dans l’ouest de l’Ukraine, le gouverneur de la région de Lviv Maksym Kozytskyi a indiqué que les systèmes de défense antiaérienne avaient abattu des drones venus de Russie au petit matin.

PHOTO YURIY DYACHYSHYN, AGENCE FRANCE-PRESSE Des travailleurs municipaux nettoient les débris à l’extérieur de l’Université nationale de gestion de la nature de Lviv, après une attaque de drone à Doubliany.

Drones et F-16

Lors de son discours pour la nouvelle année, Volodymyr Zelensky a promis de « ravager » les forces russes qui ont envahi son pays, au terme d’une année marquée par l’échec de la contre-offensive estivale de l’Ukraine et le gel quasi total de la ligne de front.

PHOTO UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER, VIA REUTERS Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son discours pour la nouvelle année.

L’Ukraine disposera d’au moins « un million » de drones supplémentaires dans son arsenal l’année prochaine, a ajouté le président ukrainien, ainsi que d’avions de chasse F-16 fournis par ses partenaires occidentaux.

Son homologue russe Vladimir Poutine a lui assuré lors de ses vœux de Nouvel An que son pays ne reculerait « jamais ».

Après un discours très martial l’an dernier, il a proclamé dimanche que l’année 2024 serait celle de la « famille ».

Sans mentionner explicitement l’Ukraine, il a rendu un hommage appuyé aux soldats, des « héros », les assurant du « soutien de la nation entière ».

Dimanche la Russie avait frappé Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, en réponse à une attaque sans précédent contre Belgorod, ville russe située à une trentaine de kilomètres de la frontière ukrainienne.

Les bombardements à Belgorod, qui ont tué 24 personnes et blessé 108 autres, selon le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov, ont été l’attaque la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit en février 2022.

Moscou affirme que Kyiv en est responsable, mais l’Ukraine est pour l’instant restée muette.

Le ministère russe de la Défense a assuré dimanche que les forces armées avaient frappé « des centres de décision et des installations militaires » à Kharkiv.

Mais le gouverneur de la région ukrainienne visée, Oleg Sinegoubov, a indiqué que des roquettes avaient touché samedi soir un hôtel, des bâtiments résidentiels, des cliniques ou des hôpitaux, faisant 28 blessés.

Moscou nie toujours viser des cibles civiles en Ukraine.

La Russie va « intensifier » ses frappes militaires en Ukraine

La Russie va « intensifier » ses frappes sur des cibles militaires en Ukraine, en représailles au bombardement d’une ampleur sans précédent par l’armée ukrainienne de la ville russe de Belgorod ce week-end, a annoncé lundi Vladimir Poutine.

« Nous allons intensifier les frappes, aucun crime contre les civils ne restera impuni, c’est une certitude », a déclaré M. Poutine lors de la visite d’un hôpital militaire, précisant que ces frappes seront menées « sur des installations militaires ».

« Nous frappons avec des armes de précision les lieux de prise de décisions, les lieux où se rassemblent les soldats et les mercenaires, d’autres centres de ce type, des installations militaires avant tout. Et elles sont très sensibles, ces frappes. C’est ce que nous continuerons de faire », a poursuivi M. Poutine.

Qualifiant d’« acte terroriste » le bombardement sur Belgorod, qui a fait 25 morts, dont cinq enfants, et plus d’une centaine de blessés samedi, il a accusé les forces ukrainiennes d’avoir frappé en « plein centre de la ville, là où les gens se promènent, avant le réveillon du Nouvel An ».

M. Poutine a pour autant estimé que « l’Ukraine n’est pas un ennemi » en soi et accusé les Occidentaux d’utiliser les autorités de Kyiv pour « règlent leurs propres problèmes » avec la Russie.

« Nous voulons également mettre fin au conflit, et le plus rapidement possible, mais seulement selon nos conditions », a poursuivi M. Poutine. « Nous n’avons aucune envie de nous battre sans fin, mais nous n’allons pas non plus abandonner nos positions ».